DE
FR

Seulement 30 classés!
À Kigali, un record... d'abandons

Sur les 165 coureurs engagés au départ de la course en ligne des mondiaux de Kigali, seuls 30 ont passé la ligne d'arrivée. La faute à un parcours particulièrement difficile.
Publié: il y a 15 minutes
Partager
Écouter
Les mondiaux de Kigali ont battu un record d'abandons face aux difficultés extrêmes requises par la course.
Photo: imago/Xinhua
Blick Sport

Qualifié par l'UCI de «parcours le plus difficile de l'histoire», le tracé de 267,5 km de la course en ligne masculine des Mondiaux de Kigali a laissé des traces. Malgré l'engouement populaire au bord des routes et un soutien de tous les instants, de nombreux coureurs n'ont pas franchi la ligne d'arrivée. À peine plus de 18 % de ceux qui se sont élancés ont terminé la course, dont le vainqueur Tadej Pogačar.

«Une souffrance rare»

Les raisons expliquant ces nombreux abandons sont variées — d’un problème technique à des conditions climatiques extrêmes, en passant par des maladies — mais la complexité du parcours revient régulièrement. «Je suis rarement arrivé à un stade de souffrance comme celui-ci», confiait notamment le Français Paul Seixas à l’arrivée. 

À titre de comparaison, en 2019, lors d'une édition là aussi particulièrement difficile – cette fois-ci en raison des conditions météorologiques dantesques et une forte pluie – ils n’étaient que 46 à terminer les Mondiaux 2019 dans le Yorkshire. Comme quoi, l'épreuve de Kigali semble avoir atteint un niveau de complexité supplémentaire. 

À lire aussi sur les mondiaux de cyclisme
Tadej Pogacar champion du monde après une attaque de plus de 100 km
Il conserve son titre
Tadej Pogacar champion du monde après une attaque de plus de 100 km
Marlen Reusser a bien fêté son titre: «Je ne suis plus aussi saine d'esprit»
Interview
Focus sur la suite
Marlen Reusser a bien fêté son titre: «Je ne suis plus aussi saine d'esprit»
Découvrez nos contenus sponsorisés
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Avec vidéo
Présenté par
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Jeunes et apprentissage
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Présenté par
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Gewürztraminer, Bardolino, Lagrein & Cie
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Présenté par
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Aux SwissSkills avec une classe de 10P
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Présenté par
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Infarctus, accident ou appendicite
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus