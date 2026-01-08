Saison en salle compromise pour Angelica Moser

Angelica Moser doit freiner ses ambitions hivernales. Gênée au pied droit, la championne d’Europe renonce à son début de saison en salle et voit sa participation aux Mondiaux indoor remise en question.

Marco Pescio

Coup d’arrêt pour la spécialiste suisse du saut à la perche Angelica Moser. La championne d’Europe en titre de 28 ans doit renoncer provisoirement à la compétition en raison de douleurs au pied droit, qui se sont accentuées ces derniers jours.

Conséquence directe: son entrée en lice dans la saison indoor, prévue dimanche à Frauenfeld, est annulée. «On ne sait pas encore si, ni quand, elle pourra débuter la saison en salle. La participation aux Championnats du monde indoor à la mi-mars en Pologne est donc également incertaine», indique son management.