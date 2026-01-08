DE
FR

En raison d'un pied douloureux
Saison en salle compromise pour Angelica Moser

Angelica Moser doit freiner ses ambitions hivernales. Gênée au pied droit, la championne d’Europe renonce à son début de saison en salle et voit sa participation aux Mondiaux indoor remise en question.
Publié: 19:14 heures
1/2
Le début de la saison d'Angelica Moser est retardé.
Photo: Getty Images
RMS_Portrait_563.JPG
Marco Pescio

Coup d’arrêt pour la spécialiste suisse du saut à la perche Angelica Moser. La championne d’Europe en titre de 28 ans doit renoncer provisoirement à la compétition en raison de douleurs au pied droit, qui se sont accentuées ces derniers jours.

Conséquence directe: son entrée en lice dans la saison indoor, prévue dimanche à Frauenfeld, est annulée. «On ne sait pas encore si, ni quand, elle pourra débuter la saison en salle. La participation aux Championnats du monde indoor à la mi-mars en Pologne est donc également incertaine», indique son management.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Avec vidéo
Présenté par
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Jeunes talents
Pourquoi les apprentis réussissent-ils si bien dans cette PME?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus