Saison en salle compromise pour Angelica Moser

Marco Pescio
Coup d’arrêt pour la spécialiste suisse du saut à la perche Angelica Moser. La championne d’Europe en titre de 28 ans doit renoncer provisoirement à la compétition en raison de douleurs au pied droit, qui se sont accentuées ces derniers jours.
Conséquence directe: son entrée en lice dans la saison indoor, prévue dimanche à Frauenfeld, est annulée. «On ne sait pas encore si, ni quand, elle pourra débuter la saison en salle. La participation aux Championnats du monde indoor à la mi-mars en Pologne est donc également incertaine», indique son management.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc