Sa dernière compétition
Ramon Betschart frôle la médaille en lutte gréco-romaine

Ramon Betschart termine 5e aux Mondiaux de lutte gréco-romaine à Zagreb. Le Saint-Gallois de 26 ans manque de peu le bronze dans la catégorie -82 kg, marquant sa dernière compétition internationale.
Publié: 21:17 heures
Pour Ramon Betschart, il s'agissait de sa dernière compétition en tant que lutteur au niveau international.
Photo: keystone-sda.ch

Ramon Betschart a manqué de peu une médaille aux Championnats du monde. Dans la catégorie des -82 kg en lutte gréco-romaine, le Saint-Gallois a terminé 5e à Zagreb.

Ramon Betschart s'est incliné en quart de finale face au futur champion du monde, l'Iranien Gholamreza Javad Farokhisenjani, mais il avait la possibilité de décrocher la médaille de bronze grâce à une victoire en repêchage. Il s'est toutefois incliné face au Croate Karlo Kodric.

Sa dernière compétition

Pour Ramon Betschart, il s'agissait de sa dernière compétition en tant que lutteur au niveau international. Le jeune homme de 26 ans va bientôt commencer une formation de policier et souhaite se consacrer davantage à la lutte suisse, discipline dans laquelle il a déjà remporté une couronne.

