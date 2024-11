1/4 Qui sera le nouveau chef de Swiss Olympic ? Ruth Metzler-Arnold ou ... Photo: Sven Thomann

Daniel Leu et Matthias Dubach

Qui sont les candidats?

Au départ, ils étaient trois: Ruth Metzler-Arnold, Markus Wolf et Sergei Aschwanden. Mais le 21 octobre, l'ancien judoka de haut niveau a retiré sa candidature: «Je n'ai pas reçu suffisamment de soutien», nous expliquait le Vaudois. C'est donc un duel qui aura lieu ce vendredi à la Maison du Sport d'Ittigen près de Berne.

Qu'est-ce qui parle pour et contre Ruth Metzler-Arnold?

L'ancienne conseillère fédérale dispose d'un réseau politique et économique dans toute la Suisse et, en tant qu'ancienne politicienne, elle sait parfaitement comment obtenir une majorité. Son inconvénient: elle n'a pas encore été très active dans le sport, sauf en tant que présidente du conseil de fondation de l'Aide sportive suisse. De plus, ses nombreux mandats donnent régulièrement lieu à des critiques.

Qu'est-ce qui parle pour et contre Markus Wolf?

Le Grison est un homme de sport. Il a été joueur de unihockey et entraîneur de l'équipe nationale, et a notamment été pendant des années CEO de Swiss-Ski, un poids lourd du sport suisse. Mais contrairement à Ruth Metzler-Arnold, ce grand fonctionnaire du sport a moins de contacts dans le monde politique et économique et est plutôt inconnu en dehors de la Suisse alémanique.

Comment se déroule concrètement l'élection?

Le successeur de Jürg Stahl sera élu par le Parlement du sport suisse. Il y a 516 voix au total. Elles sont réparties entre 36 fédérations sportives olympiques (303 voix au total), 47 fédérations sportives non olympiques (176), 30 organisations partenaires (30), les membres suisses du CIO (2 personnes, 1 voix chacune) et les représentants des athlètes (5 personnes, 1 voix chacune). Seules les personnes présentes peuvent voter, le vote étant secret. Si tout le monde est présent, il faut 259 voix pour être élu – la majorité absolue.

Qui soutient Ruth Metzler-Arnold?

Elle a été lancée par Swiss Athletics (16 voix). Les autres grandes fédérations qui la soutiennent sont l'Association de football (16), l'Association de gymnastique (16), Swiss Golf (12), Swiss Aquatics (12), Swiss Volley (10) et l'Association de handball (8).

Qui soutient Markus Wolf?

Il a été lancé par Swiss Ski (12 voix). Il est également soutenu, entre autres, par la fédération de hockey sur glace (12), Swiss Cycling (8) et Swiss Unihockey (8).

Qui va gagner?

De nombreux indices laissent présager un coude à coude, avec un léger avantage pour Ruth Metzler-Arnold. Mais comme l'élection est secrète, les promesses faites pourraient aussi être trahies sans que personne ne le sache jamais.

Pourquoi cette élection est-elle si importante?

Pour plusieurs raisons. Le sport suisse est confronté à de grands défis: il devrait par exemple recevoir 17 millions de francs de subventions en moins à partir de 2026. En outre, Swiss Olympic souhaite organiser aussi bien les Championnats d'Europe en 2030 ou 2034 que les Jeux olympiques d'hiver en 2038. Quelle que soit la personne qui deviendra le nouveau chef de Swiss Olympic, beaucoup de travail l'attend, mais aussi la chance d'entrer dans les livres d'histoire du sport suisse en tant que visage de l'attribution réussie des JO.