À nouveau, la Suisse n'a pas à rougir de sa prestation

Nadia Constantin a réalisé un bon match face à la Turquie. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Moins de 24 heures après la défaite initiale contre la Grèce, les Suissesses étaient de retour sur le parquet du Stade de la Paix et de l’Amitié pour y affronter les Turques. Cette fois, au lieu des 6895 spectateurs de la veille, ils n’étaient qu'environ 300 à garnir les gradins. La délégation suisse gagnait au moins ce match face à leurs homologues.

Sur le terrain, c’était toutefois bien plus compliqué pour l’équipe de Suisse. Après trois minutes de jeu, le score était déjà de 9-0 pour la Turquie et François Gomez en profitait pour prendre son premier temps-mort, histoire de remobiliser les troupes après un début de match raté. Chose qui a fonctionné puisque les Suissesses, grâce à Nancy Fora, ont pu ouvrir leur compteur (4e).

Dans ce premier quart et dans la raquette, la jeune Lana Wenger passait toutefois un très mauvais moment. Il faut dire que, devant défendre sur Teaira McCowan était tout sauf une partie de plaisir. L’Américaine, naturalisée turque, faisait bien sentir les 11 centimètres en plus que la Bâloise sur tous les rebonds. Nadia Constantin, qui s’est prise la joueuse de plein fouet, peut aussi en témoigner.

Tournus sur le banc grec

Si les Suissesses ont dans un premier temps garder le même écart, elles peuvent regretter le lay-up raté par Evita Herminard alors que le score était de 10-18. Quelques instants plus tard, le compteur affichait 17 longueurs d’avance pour la Turquie et il a fallu un trois points de Nadia Constantin juste avant la fin du premier quart pour que cela n’en reste pas ainsi. Dans le deuxième quart, peu de choses ont fonctionné pour la Suisse, qui a de nouveau raté quelques paniers faciles. Grâce à un tournus sur le banc turc, les protégées de François Gomez ont toutefois limité la casse et l’écart était de +17 à la pause (34-51).

Dominée dans la peinture, Lana Wenger a compris qu’elle avait peu de chances de s’en sortir dans ce domaine. Alors, la joueuse de Portland en NCAA a décidé d’enchaîner les tirs à trois points… avec une facilité déconcertante. Au total, elle en aura réussi 3 sur 4 dans cette rencontre. Tout le contraire d’Evita Herminjard qui, après une belle prestation la veille face à la Grèce, est un peu rentrée dans les rangs. Sur ses 18 tentatives aux tirs, elle n’en a réussi que 5.

Elles sont revenues à 10 points

Malgré une avance de 15 points à l’entame du dernier quart, les Suissesses n’ont rien lâché. Elles ont enfin eu de la réussite et sont revenues à 10 unités à six minutes du buzzer final. Sous pression, les Turques ont activé la deuxième, ressorti leur tour Teaira McCowan et ont à nouveau pris le large. Mais comme face aux Grecques, Nancy Fora et Cie ont démontré qu’elles ne faisaient pas tâche dans cet Eurobasket.

Malgré tout, cette défaite face à la Turquie devrait signer la fin des espoirs suisses pour une éventuelle qualification en quarts de finale. Il faudrait un incroyable concours de circonstances pour que la sélection à croix blanche soit encore au Pirée la semaine prochaine.