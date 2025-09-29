La 40e édition des 24 heures de natation à Lausanne a battu tous les records. Avec 1'419 participants et 4'689 km parcourus, l'événement a connu un succès sans précédent, reversant un franc par kilomètre à la Fondation Planètes Enfants Malades.

À Lausanne, les nageurs ont dépassé leurs limites pour les enfants malades

1/5 1'419 personnes ont pris part aux 24 Heures de natation à Lausanne. Photo: Lausanne Aquatique

La 40e édition des 24 heures de natation de Lausanne Aquatique a établi de nouveaux records impressionnants. Selon les organisateurs, l’événement qui s’est déroulé les 27 et 28 septembre à la Vaudoise aréna a attiré un nombre sans précédent de 1’419 participants, surpassant le record précédent datant de 1985. Les nageurs, dont Françoise qui ne recule jamais face à ce défi, ont collectivement parcouru une distance de 4’689 km, marquant ainsi la plus longue distance jamais atteinte dans l’histoire de la manifestation.

Cette performance exceptionnelle a permis de récolter un montant équivalent pour la Fondation Planètes Enfants Malades, soulignant l’aspect caritatif de l’événement. Des performances individuelles remarquables ont été enregistrées. Marion Joffle a battu son propre record féminin en parcourant 70,4 km, tandis que Ludovic Vuissoz a dominé chez les hommes avec 50,25 km. Dans la catégorie des entreprises, le relais du CIO s’est distingué avec 226,05 km, et l’École Bilingue Suisse Romande a impressionné dans sa catégorie avec 70,1 km. Le club organisateur, Lausanne Aquatique, n’a pas été en reste, parcourant collectivement 108,1 km et remportant ainsi la première place dans la catégorie des clubs sportifs.

Attachement à cet événement

Nicolas Balthasar, président de Lausanne Aquatique, a exprimé sa satisfaction dans un communiqué: «Cette 40ᵉ édition restera dans l’histoire de notre club et de notre ville. Les records battus, à la fois de distance et de participants, sont la preuve de l’attachement de la population à cet événement unique, mais aussi de la force du collectif. Je tiens à remercier chaleureusement tous les participants, bénévoles et partenaires pour cette réussite exceptionnelle.»

L’aspect caritatif de l’événement a été particulièrement mis en avant cette année. Pour chaque kilomètre nagé, un franc suisse a été reversé à la Fondation Planètes Enfants Malades, totalisant ainsi 4’689 CHF. Paola Möhl Pignatelli, directrice de la fondation, s’en réjouit: «Nous sommes profondément touchés d’avoir été choisis comme bénéficiaires de l’édition anniversaire des 24 heures de natation. La somme récoltée grâce à l’incroyable distance réalisée permettra d’apporter un soutien concret à tous les enfants et adolescents hospitalisés en adoucissant leur quotidien. L’implication des nageurs et du Lausanne Aquatique est un magnifique message d’espoir et de solidarité.»



