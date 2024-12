Léon Marchand, comme un poisson dans l'eau

Léon Marchand est le sportif de l'année 2024 pour notre journaliste Matthias Davet. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Le défi de Léon Marchand était fou. Déjà que de décrocher un titre olympique est quasi impossible pour le commun des mortels, le nageur français a souhaité doubler cet objectif en l'espace d'un soir. Le 31 juillet allait soit rester dans l'histoire de la natation mondiale, soit être un échec cuisant pour le Français.

La rétrospective 2024 des sports Pendant les Fêtes de fin d'année, la rédaction des sports de Blick vous propose une rétrospective de l'année 2024 à travers le regard de ses journalistes. Du 21 au 31 décembre, retrouvez chaque jour deux faits marquants qui les ont fait vibrer. Quel est le meilleur sportif, la meilleure sportive, le plus beau souvenir, ainsi que le coup de cœur de cette année 2024? Tim Guillemin, Grégory Beaud, Matthias Davet, Bastien Feller et Thibault Gilgen vous partagent leur ressenti. Pendant les Fêtes de fin d'année, la rédaction des sports de Blick vous propose une rétrospective de l'année 2024 à travers le regard de ses journalistes. Du 21 au 31 décembre, retrouvez chaque jour deux faits marquants qui les ont fait vibrer. Quel est le meilleur sportif, la meilleure sportive, le plus beau souvenir, ainsi que le coup de cœur de cette année 2024? Tim Guillemin, Grégory Beaud, Matthias Davet, Bastien Feller et Thibault Gilgen vous partagent leur ressenti. plus

Une chose est sûre: il est marqué à vie dans la mémoire des gens qui ont eu la chance et le privilège d'être à La Défense Arena de Nanterre cette nuit d'été. Votre humble serviteur en faisait partie et se souvient encore des bruits assourdissants de l'enceinte sur le 200 m papillon, puis des encouragements à chaque sortie de l'eau sur son 200 m brasse. Oui, Léon Marchand a marqué de son empreinte cette édition 2024 des Jeux olympiques en remportant deux fois l'or ce mercredi soir – et en doublant ce total d'ici la fin des JO.

Mais surtout, le nageur a réussi un petit exploit en France: il a uni la nation. Alors que quelques semaines auparavant, le président Emmanuel Macron avait dissout l'Assemblée nationale, un chaos politique régnait dans l'Hexagone. Pourtant, le visage du jeune athlète de 22 ans a rassuré tous les Français et c'était un véritable héros une fois les Jeux terminés. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que c'est lui qui a été choisi pour éteindre la flamme olympique. De là à se demander si Emmanuel Macron le choisira comme Premier ministre, il n'y a qu'un pas.

Et si la politique ne l'intéresse, on sait pertinemment qu'on pourra compter sur lui aux Jeux de Los Angeles en 2028. Avec, pourquoi pas, un duel intéressant à venir face au Tessinois Noè Ponti.