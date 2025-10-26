DE
FR

Pour un petit centième...
Noe Ponti encore battu sur 50 m papillon

Noè Ponti, dépossédé de son record mondial du 100 m papillon la veille, a terminé 2e du 50 m papillon à Toronto. Malgré cette déception, le Tessinois affiche une forme prometteuse avec 10 podiums en 10 finales.
Publié: il y a 46 minutes
Partager
Écouter
Noè Ponti a été battu sur 50 m papillon samedi à Toronto
Photo: PATRICK B. KRAEMER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Dépossédé de son record du monde du 100 m papillon par Josh Liendo jeudi, Noè Ponti a dû à nouveau s'avouer vaincu samedi à Toronto en Coupe du monde en petit bassin. Le Tessinois a pris la 2e place du 50 m papillon, en 21''81, à 1 centième du vainqueur Ilya Kharun.

Seulement 3e sur 100 m jeudi en 48''38, alors que Josh Liendo avait nagé en 47''68 pour s'approprier le record du monde, Noè Ponti a été battu par son autre rival canadien 48 heures plus tard. Il conserve néanmoins son record du monde sur 50 pap' (21''32).

10 podiums en autant de finales

Le médaillé de bronze olympique de Tokyo 2021 n'aura donc gagné «que» deux courses au cours des trois étapes de cette Coupe du monde 2025 en petit bassin, sur 100 m papillon à Carmel puis à Westmont. Mais, avec 10 podiums en 10 finales, il a affiché une forme réjouissante.

A lire sur la natation
Un podium pour Noè Ponti à Westmont
2e du 50 m papillon
Un podium pour Noè Ponti à Westmont
Noè Ponti enchaîne les performances de haut niveau
Victoire sur 100m papillon
Noè Ponti enchaîne les performances de haut niveau

«Nous ne sommes certes pas encore au meilleur de notre forme. Mais notre objectif était de nous améliorer à chaque étape, et nous y sommes parvenus», a analysé son coach Massimo Meloni, cité dans un communiqué de Swiss Aquatics.

Le prochain rendez-vous de Noè Ponti est agendé du 14 au 16 novembre à Uster pour les championnats de Suisse en petit bassin. Mais son objectif est d'atteindre son pic de forme pour les Européens en petit bassin, prévus à Lublin en Pologne du 2 au 7 décembre. Il sera à nouveau l'homme à battre sur 50 et 100 m papillon.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus