Le Wildstrubel veut ouvrir le trail aux jeunes

Le trail Wildstrubel by UTMB a lieu cette fin de semaine en Valais. Nouveauté au programme: la WildNextGen, un parcours dédié aux jeunes de 10 à 17 ans.

Les jeunes auront une course dédiée lors du Wildstrubel by UTMB. Photo: DEPREZphoto_cransmontana

Matthias Davet Journaliste Blick

Les jeunes aiment le trail. Preuve en est: les influenceurs de ce sport explosent à l'image de «Clemquicourt», ce jeune Français de 26 ans, plus de 400'000 abonnés sur Instagram et ayant couru le dernier UTMB en moins de 30 heures.

Problème: ce sport est également dur, surtout pour les muscles. Dans cette logique, les courses pour adolescents n'existent pas, pour les préserver au moment de leur croissance. Cette année, le Wildstrubel a toutefois décidé de sortir des sentiers battus.

La course estampillée UTMB, qui aura lieu des 19 au 21 septembre prochain, a décidé de lancer la WildNextGen. Environ une centaine de jeunes seront attendus au départ. À l'origine de cette idée, Bastien Siggen, ostéopathe à Crans-Montana, lieu de départ de la course. «Je me rends désormais compte que le mouvement, c'est la santé, explique-t-il. Pas seulement physique, mais également mentale. J'adore faire bouger les jeunes et je trouve ça important pour leur futur et leur construction personnelle.»

Des futures vocations?

Pour Bastien Siggen et les autres organisateurs, ce parcours est le compromis idéal: 10 km pour 500 m de dénivelé positif. Un effort qui peut permettre aux jeunes de 10 à 17 ans de se mesurer. Autre avantage: l'inscription à cette WildNextGen est gratuite pour tout le monde. «Ce serait super si on arrivait à créer des petites vocations dans ce sport de niche», sourit Bastien Siggen.

Pour mettre en avant leur nouveau format, le Wildstrubel by UTMB peut compter sur un ambassadeur de la région: Dimitri Gabioud. «Quand on m'a proposé, j'étais direct partant, se souvient le Valaisan. J'ai déjà couru deux fois le parcours de 26 km et je trouve ça intéressant.» Le traileur de 19 ans n'a certes plus l'âge pour participer à la course qu'il représente. «Mais j'aurais adoré y participer plus jeune, s'exclame-t-il. Souvent, je voulais prendre part à des événements mais mon âge bloquait.»

Enlever l'aspect compétitif

Dans le discours des organisateurs de la WildNextGen, il y a également l'aspect compétitif qui est, pour le coup, ôté. «Ce n'est pas toujours évident mais on a discuté avec des jeunes et on voit qu'ils ont vraiment envie de partager un moment, souligne Bastien Siggen. Bien sûr, les plus âgés vont se tirer la bourre et c'est normal, on l'aurait tous fait (sourire).»

Interrogé à ce propos, Dimitri Gabioud sait qu'il «y aura toujours de la compétition, peu importe la course». Lui, qui devra donner le coup d'envoi de la course, promet toutefois de ne pas se cramer avant le départ de sa vraie compétition: à nouveau la «Wild 25».