Pivot avec le plus d'assists
Nouveu record pour Nikola Jokic

Déjà triple MVP, Nikola Jokic continue de repousser les limites de son poste. Le Serbe est devenu cette semaine le pivot ayant délivré le plus de passes décisives en carrière en NBA, dépassant une légende: Kareem Abdul-Jabbar.
Publié: il y a 15 minutes
Nikola Jokic a encore écrit une page d’histoire. Le leader serbe a dépassé cette semaine Kareem Abdul-Jabbar au nombre de passes décisives en carrière pour un pivot. Avec plus de 5667 assists, il devient officiellement le numéro un à son poste dans ce domaine.

Il a dépassé la légende Kareem Abdul-Jabbar et ses 5660 passes décisives en carrière. Un record battu lors de la victoire de Denver sur Orlando, dans la nuit de jeudi à vendredi. Il a eu besoin de 789 matches de moins que son prédécesseur pour réaliser sa prouesse. Là où KAJ n'a jamais dépassé les 5.6 passes décisives de moyenne par match, Nikola Jokic reste sur une saison en triple-double.

Ce record résume bien le profil atypique du joueur serbe. Là où les pivots ont longtemps été cantonnés au jeu près du panier, Nikola Jokic s’est imposé comme le cerveau offensif de sa franchise, capable d'organiser le jeu depuis le poste haut, comme dos au panier.

