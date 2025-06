1/7 Kevin Pasche (à g.) a troqué ses grandes jambières pour l'occasion. Photo: Pierre Maillard

Grégory Beaud Journaliste Blick

Que font Nathan Vouardoux, Floran Douay, Kevin Pasche ou encore Cody Almond et Michael Raffl en ce week-end de Pentecôte? La réponse est évidente. Tous se sont donnés rendez-vous à Pully pour assister à (ou disputer) la Street Cup, le désormais traditionnel tournoi de Street hockey. «Nous avons cette année une quinzaine d'équipe, précise Valentin Pilet, défenseur du HC Ajoie et cheville ouvrière de la manifestation. Dimanche, nous organisons également un tournoi pour les jeunes. Quatre équipes sont inscrites.»

Entre samedi et dimanche, les équipes ont participé aux rencontres à deux pas du Lac Léman, dans la commune de Pully. L'an dernier, la manifestation avait eu lieu à La Pontaise. Mais cette année, c'est le cadre du Collège de Mallieu qui a été privilégié. Et c'est peu dire qu'il y avait du beau monde à deux pas du Léman pour l'occasion.

La potion de Nathan Vouardoux

Si Michael Raffl, l'ancien Autrichien du Lausanne HC, était là en ami, plusieurs de ses anciens coéquipiers avaient chaussé les roulettes pour l'occasion. Ainsi Makai Holdener, Kevin Pasche, Nathan Vouardoux, Floran Douay, Benjamin Bougro (Lausanne HC) étaient de la partie tout comme Guillaume Mailard, Jordann Bougro (Sierre) ou encore Johnny Kneubuehler (Bienne) et Valentin Pilet (Ajoie). Les deux derniers comptent parmi les principaux moteurs dans l'organisation de ce tournoi qui se veut surtout bon enfant.

Si certains sont principalement présents pour la gagne, d'autres ont pour objectif de remporter le prix du meilleur costume. Et à voir Nathan Vouardoux déguisé en barde gaulois, on se dit que le Graal ne peut pas échapper à son équipe. Surtout que le défenseur du Lausanne HC nous tend une fiole de potion magique à base de boisson énergisante et de vodka. Impossible de perdre dans ces conditions, non?

Ambiance décontractée

Ce qui frappe d'emblée, c'est l'atmosphère totalement décontractée de la manifestation. Malgré les nombreux hockeyeurs professionnels présents, le but n'est pas là de se tirer la bourre. «Une équipe est là pour gagner et non pour jouer, nous précise un des pros présents. Mais hormis eux, tout le monde est là pour passer du bon temps.»

Est-ce que les gagneurs vont arriver à leur fin? Pas sûr. Bien que l'ambiance soit surtout décontractée, il se murmure que les matches du dimanche sont autrement plus disputés que ceux du samedi. Logique, c'est lors de cette journée que se joue le titre. À 16h10, le Collège de Mallieu à Pully sera le théâtre de la grande finale. «Nous sommes satisfaits, précise Valentin Pilet. Chaque année, nous comptons davantage d'équipes inscrites. Nous sommes contents de pouvoir disposer des installations de Pully pour organiser notre tournoi. L'ambiance est vraiment cool.»

Reste juste à savoir si la potion magique de de Nathan Vouardoux va permettre à son équipe d'aller au bout afin de remporter le titre à l'occasion de cette sixième Street Cup.