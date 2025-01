Valerio Grond et Janik Riebli 6es du sprint par équipes

Valerio Grond et Janik Riebli n'ont pas réussi à monter sur le podium de Coupe du monde à Cogne, en Italie. Le Grison et l'Obwaldien ont pris la 6e place du sprint classique par équipes vendredi.

Valerio Grond et son coéquipier Janik Riebli ont dû se contenter du 6e rang vendredi à Cogne (archives). Photo: GIAN EHRENZELLER

ATS Agence télégraphique suisse

Dans le Val d'Aoste, les deux fondeurs suisses ont terminé à 3''02 des deux Norvégiens Even Northug et Erik Valnes, vainqueurs devant des duos français et suédois. Deuxièmes à Davos en décembre, Grond et Riebli avaient pourtant réalisé le meilleur temps lors des qualifications.

Chez les femmes, à trois semaines du début des Mondiaux de Trondheim, la paire suisse Anja Weber/Alina Meier s'est classée 8e. Et pour la première fois depuis près de quatre ans, la victoire en sprint par équipes n'est pas revenue à des Suédoises, Johanna Hagström/Maja Dahlqvist ayant été battues par les Finlandaises Kerttu Niskanen/Jasmi Joensuu dans la dernière ligne droite.