Pas de demi-finales
La Suisse fait match nul face à l'Islande

L'équipe de Suisse et l'Islande ont terminé dos à dos mardi à l'Euro 2026 (38-38). Ce match nul à Malmö enterre les derniers maigres espoirs des Suisses de se qualifier pour les demi-finales.
Publié: il y a 12 minutes

La Suisse a obtenu un joli match nul face à l'Islande.
Photo: AFP

Après un match nul contre la Hongrie (29-29) et une défaite face à la Croatie (28-24), les Helvètes ne comptent que deux points dans le groupe 2 du tour principal. Même une victoire lors de leur dernier match ne suffirait pas aux hommes d'Andy Schmid pour rallier le dernier carré.

Ces derniers ont toutefois livré une belle face à une nation de handball. Ils auraient même pu s'imposer avec un peu plus de solidité dans le «money time». Mais comme face aux Féroé lors du tour préliminaire et à la Hongrie, ils ont été rejoints sur le fil.

La Suisse aura l'occasion de finir sur une bonne note face à l'un des pays hôtes. Elle affrontera la Suède mercredi (20h30) pour son dernier match du tournoi.

