À la Ryder Cup, l'Europe pourrait découvrir l'enfer

La 45e édition de Ryder Cup se dispute cette semaine près de New York, au Bethpage Black Course. De vendredi à dimanche, l'Europe tentera de défendre son titre face aux États-Unis. Dans les tribunes, elle ne devrait pas y être la bienvenue.

Le capitaine des États-Unis, Keegan Bradley, et ses coéquipiers seront prêts à tout pour récupérer leur couronne. Photo: AP

Blick Sport

«Sérieusement, je pense que ce sera le plus grand événement de golf jamais organisé», s’enthousiasme, dans le camp des États-Unis, le golfeur Justin Thomas. Réputés pour leurs comportements à la limite du tolérable, souvent loin d'être fair-play, les fans américains joueront le rôle du 13e homme comme il se doit en cette fin de semaine. Dans les tribunes, toutes les astuces seront bonnes pour déstabiliser l'équipe «Europe», favorite: insultes et chambrages en première ligne.

Nicolas Colsaerts, golfeur belge, détaille dans une interview donnée à L'Équipe: «Jouer à la maison, c'est un avantage indéniable. Maintenant, il y a toujours deux ou trois débiles qui sont déjà un peu siphonnés à 9 heures du matin et qui foutent un peu la merde.» Le golfeur de l'équipe «Europe» ajoute: «Les débordements aux États-Unis, on connaît. Si on arrive à les supporter et à gagner, pour la première fois chez eux depuis 2012, ce sera une édition magnifique.»

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Pour rappel, la Ryder Cup est organisée tous les deux ans, mêlant matchs en simple et en double. Chaque équipe peut s'appuyer sur un contingent de douze joueurs. La première édition a eu lieu en 1927, et opposait à l'origine les États-Unis à la Grande-Bretagne. Ce n’est qu’en 1979 que l’équipe européenne a remplacé la Grande-Bretagne, élargissant la compétition et renforçant la rivalité avec les Américains.

La question des primes au cœur des débats

Une autre dimension, cette fois morale, revient régulièrement au cœur des discussions autour de cette 45e édition de la Ryder Cup: une prime de 200'000 CHF promise à chaque joueur. L’équipe «Europe» a choisi de renoncer à cette somme, tandis que les États-Unis se réservent la liberté d’en bénéficier ou non. Là aussi, les visions divergent entre les deux continents.

À noter que le président des États-Unis, Donald Trump, est attendu au bord des greens ce vendredi.