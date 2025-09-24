Dernière mise à jour: il y a 6 minutes

Pour séduire autour de lui et augmenter la valeur de son produit, Neom, club de football de première division saoudienne, est prêt à payer ses propres fans. Le club, ultra-ambitieux, peine pour le moment à attirer les foules.

Neom courtisait Xhaka, il paie aujourd'hui des figurants dans son stade!

Neom (en blanc) a affronté l'AS Roma cet été durant la préparation. Photo: Getty Images

Blick Sport

Le Neom Sports Club, promu cet été en Saudi Pro League (D1), a fait parler de lui en recrutant essentiellement des joueurs venus de Ligue 1, cet été. Ce club, dont le nom évoque un projet de ville intelligente futuriste, se démarque désormais d'une autrement: par la manière qu'il a choisi d'enrôler ses fans pour remplir le stade et lui conférer une certaine atmosphère. En les rémunérant, tout simplement. Environ 10 CHF le match!

Une coutume qui n'est pas sans rappeler ce qui s'était fait au Qatar lors de la Coupe du monde 2022.

Lors du match contre Al-Okhdood (1-0), le 18 septembre dernier, approximativement 300 «fans», venus surtout d’Afrique, ont été dépêchés pour mettre de l’ambiance dans des tribunes presque désertes. Le quotidien français précise qu’ils sont coordonnés via WhatsApp et rémunérés après le match pour leur présence.

En choisissant Sunderland cet été, Granit Xhaka semble avoir fait un choix judicieux en matière d'ambiance.