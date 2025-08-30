L'ancien joueur de la NFL, Buster Skrine, a été arrêté en Géorgie après avoir échappé à la justice pendant plus d'un an. Il est accusé de 18 cas de fraude, ciblant des femmes sur des applications de rencontre.

Un an de cavale pour un ex-athlète professionnel

Un an de cavale pour un ex-athlète professionnel

Il ciblait des femmes sur des applications

Buster Skrine avait échappé à la justice une première fois en ne se présentant pas au tribunal et en retirant son bracelet GPS. Photo: Jeffrey Beall

L’ancien joueur de la NFL Darryl «Buster» Skrine a été arrêté mercredi en Géorgie, mettant fin à une cavale qui a duré plus d’un an. L’ex-athlète est accusé de 18 chefs d’accusation liés à des fraudes, notamment l’usurpation d’identité, la fraude par carte bancaire et le vol, dans le cadre d’arnaques ciblant des femmes sur des plateformes de rencontres, rapporte Sportbladet.

Selon les enquêteurs, Darryl Skrine contactait ses victimes en leur prétendant rencontrer des difficultés financières et leur demandait de l’argent, promettant de rembourser ces sommes grâce à des revenus qu’il percevrait de la NFL. Dans les faits, il utilisait ces fonds pour financer un train de vie luxueux, incluant hôtels, voyages et cartes-cadeaux.

Il retire son bracelet GPS

Trois victimes ont été identifiées dans le Wisconsin, la Caroline et New York, pour un préjudice total estimé à 300'000 dollars, soit environ 240'000 francs suisses. La police estime que d’autres victimes pourraient exister .

Cette affaire remonte à 2023, lorsque Darryl Skrine avait déjà été arrêté à l’aéroport de Toronto pour des accusations de fraude. À l’époque, il avait ouvert des comptes bancaires avec de fausses informations et retiré près de 100'000 dollars (environ 80'000 francs suisses). Toutefois, il avait échappé à la justice en ne se présentant pas au tribunal et en retirant le bracelet GPS qu’il devait porter, devenant ainsi fugitif au Canada.

Les autorités géorgiennes ont désormais mis fin à sa fuite et poursuivent les investigations pour déterminer l’étendue de ses activités frauduleuses et identifier d’éventuelles autres victimes.