Noè Ponti part fort
Le nageur tessinois domine les séries du 50m papillon

Noè Ponti brille aux Championnats d'Europe en petit bassin à Lublin. Le nageur tessinois réalise le meilleur temps des séries du 50 m papillon en 21''86. Deux autres Suisses se qualifient pour les demi-finales sur 200 m dos.
Publié: 16:43 heures
Noè Ponti en grande forme aux Championnats d'Europe.
Photo: PATRICK B. KRAEMER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Noè Ponti a pris un départ idéal aux Championnats d'Europe en petit bassin à Lublin en Pologne. Le Tessinois a réussi le meilleur temps des séries du 50 m papillon.

Ponti a parcouru les deux longueurs en 21''86, soit un peu plus d'une demi-seconde au-dessus du record du monde qu'il détient. Les demi-finales du sprint papillon auront lieu ce soir à Lublin, la finale étant prévue mercredi soir.

Deux autres Suisses qualifiés

Il y a deux ans, lors des derniers championnats continentaux en petit bassin, Noè Ponti avait remporté l'or sur 50, 100 et 200 m papillon.

Avec Gaia Rasmussen (10e) et Flavio Bucca (19e) sur 200 m dos, deux autres Suisses se sont qualifiés pour les demi-finales lors de la première journée de compétition en Pologne.

