Noè Ponti commence par une médaille d'or

Noè Ponti a parfaitement réussi son entrée en lice lors des Championnats d'Europe en petit bassin à Lublin en Pologne. Le Tessinois a remporté l'or lors du 50 mètres papillon, la première des quatre compétitions dans lesquelles il est engagé.

Quelle sérénité! Noè Ponti est devenu champion d'Europe du 50 mètres papillon en dominant de la tête et des épaules la finale dans le petit bassin de Lublin en Pologne. Vice-champion du monde à Singapour plus tôt dans l'année, il a pris sa revanche sur son rival Maxime Grousset. Cet été, il avait perdu en finale du 50 m papillon contre ce dernier et avait dû se contenter de l'argent.

Cette fois-ci, la finale a clairement tourné à l'avantage de Ponti. Avec un temps de 21''54, 22 centièmes au-dessus de son record du monde, il a distancé Szabo de 0''35 et Grousset de 0''45. Le Tessinois a ainsi confirmé son statut de favori.

Ponti compte désormais quatre médailles d'or, deux d'argent et une de bronze aux Championnats d'Europe en petit bassin. Son palmarès devrait très probablement s'étoffer encore dans les prochains jours. Si tout se passe comme prévu, il disputera jeudi la finale du 100 m quatre nages, avant que le 100 m et le 200 m papillon vendredi et dimanche.

Lors des derniers Européens en petit bassin, Noè Ponti avait remporté trois titres continentaux et une médaille d'argent. Il était d'ailleurs tenant du titre du 50 mètres papillon. L'an dernier, il avait remporté le sacre mondial en Roumanie.