1/5 Le pilote italien de MotoGP Luca Marini s'est gravement blessé lors d'une chute au Japon. Photo: Getty Images

Julian Sigrist

Le pilote italien de MotoGP Luca Marini a lourdement chuté lors d’un test en vue des huit heures de Suzuka (Japon). Comme l’a annoncé mercredi soir son équipe Honda, son état est stable. Le pilote de 27 ans restera toutefois temporairement à l’hôpital au Japon pour se faire soigner, jusqu’à ce qu’il soit en mesure de voyager.

Pour le demi-frère de la légende de la moto Valentino Rossi, il s’agissait du premier test sur la superbike Honda qui sera engagée fin juillet dans la traditionnelle course d’endurance. Il est de tradition que les pilotes de MotoGP des constructeurs de motos japonais y soient invités.

Accident brutal

Alors que la première journée d’essais s’était déroulée sans encombre, Marini a apparemment été victime d’un accident brutal le deuxième jour. La liste de ses blessures est violente: dans sa chute, l’Italien a subi une luxation de la hanche gauche, une lésion des ligaments du genou gauche, des fractures du sternum et de la clavicule gauche et un pneumothorax du côté droit.

Comme il ne s’agissait que d’essais, aucune image du crash n’a encore été dévoilée. Le coureur a-t-il été victime de la dangerosité du circuit? L’espace de chute y étant limité, la MotoGP ne court plus à Suzuka depuis un accident mortel en 2003.

On ne sait pas encore quand Luca Marini pourra remonter sur sa moto. Ce qui est sûr, c’est qu’il sera absent pour la prochaine course MotoGP à Aragon. Son équipe Honda n’a pas encore désigné de pilote de remplacement. Mais comme l’Italien, père d’une fille de sept mois seulement, sera probablement absent plus longtemps, le pilote d’essai Honda Takaaki Nakagami devrait reprendre temporairement sa place.