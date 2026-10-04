Motegi a été le théâtre d’un duel palpitant entre Marc Marquez (Ducati) et Jorge Martin (Aprilia). Marquez, vainqueur du GP et du sprint, revient à deux points du leader du championnat MotoGP.

ATS Agence télégraphique suisse

Marc Marquez (Ducati) a réussi le week-end parfait à Motegi. Déjà vainqueur du sprint, le septuple champion du monde de MotoGP a remporté dimanche le GP du Japon en devançant Jorge Martin (Aprilia).

La lutte pour le titre mondial dans la catégorie reine s'annonce donc somptueuse, alors qu'il reste six Grands Prix au programme. Le leader Jorge Martin, troisième du sprint samedi au Japon, ne compte désormais plus que deux points d'avance sur Marc Marquez.

«37 points inscrits, c'est le week-end parfait», a relevé Marc Marquez au micro de Canal+. «Je me sentais très bien, mettre des pneus durs était la bonne option. Pour l'instant, je savoure ce week-end. Je pense déjà à l'Indonésie (théâtre du prochain GP dans une semaine), mais chaque circuit est différent.»

Parti de la pole position, Jorge Martin a pris un excellent envol et a conservé sa place devant Marc Marquez, contrairement à samedi où il s'était fait surprendre au deuxième virage. Les deux pilotes se sont détachés à l'avant et au 11e tour, Marquez s'est engouffré dans la première ouverture pour prendre les commandes en faisant l'intérieur à Martin qui avait ouvert la porte en entrée de virage.

En quête d'un dixièmee titre de champion du monde toutes catégories confondues, Marc Marquez a ensuite petit à petit creusé l'écart pour s'imposer avec 1''363 d'avance. Troisième du championnat du monde, Marco Bezzecchi (Aprilia) est quant à lui monté sur la troisième marche du podium en résistant à Enea Bastianini (KTM-Tech3) dans les deux derniers tours.