Pedro Acosta a décroché dimanche sa première victoire en MotoGP au Grand Prix d'Autriche, devant Jorge Martin. L'Espagnol a ainsi pris sa revanche après sa chute lors du sprint samedi, tandis que Martin conserve la tête.

ATS Agence télégraphique suisse

Pedro Acosta a pris sa revanche dimanche lors du Grand Prix d'Autriche après avoir manqué la victoire la veille sur le sprint. L'Espagnol a devancé son compatriote Jorge Martin, qui garde la tête du championnat devant Marc Marquez.

Sur les terres de son constructeur KTM, qu'il quittera en fin de saison pour rejoindre Marquez chez Ducati, Acosta a décroché sa première victoire dans la catégorie reine en se rattrapant bien de son erreur lors de la course sprint de samedi. Déjà facilement en tête, l'Espagnol avait chuté dans la chicane à quatre tours de l'arrivée alors qu'il comptait plus de deux secondes d'avance. Cette fois-ci, il a tenu bon après s'être encore une fois montré le plus rapide tout au long de la course.

Le pilote KTM a devancé le «poleman» Jorge Martin (Aprilia), qui s'est consolé en gardant la première place du championnat devant Marc Marquez (Ducati). Le Catalan, parti de la deuxième position, a vécu un dimanche compliqué, terminant finalement à la 5e place finale. Marco Bezzecchi (Aprilia) complète le podium.

Le champion du monde 2024 garde donc la tête du classement du championnat. Martin compte désormais 12 points d'avance sur le septuple champion du monde.