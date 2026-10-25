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Marc Marquez ne pourra pas creuser l’écart sur Jorge Martin
Le GP d’Australie de MotoGP annulé en raison de mauvaises conditions météo

Le GP d’Australie de MotoGP a été annulé dimanche à Phillip Island en raison de la pluie et d’une mauvaise visibilité. Marc Marquez ne pourra pas creuser l’écart sur Jorge Martin, blessé au poignet.
Publié: il y a 7 minutes
La pluie prive Marc Marquez de la possibilité d'accroître son avance sur Jorge Martin.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Le GP d'Australie de MotoGP a été annulé en raison de mauvaises conditions météo, ont annoncé les organisateurs. Cette décision prive Marc Marquez de la possibilité d'accroître son avance au championnat du monde sur Jorge Martin, blessé.

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La pluie persistante et la mauvaise visibilité auraient rendu la course dangereuse, ont précisé les organisateurs de la 18e des 22 manches prévues cette saison. Les épreuves de Moto3 et de Moto2 ont également été annulées dimanche à Phillip Island.

Vainqueur de la course sprint samedi, Marc Marquez (Ducati) a repris la tête du championnat avec 10 longueurs d'avance sur son rival et compatriote Jorge Martin (Ducati). Ce dernier s'est fracturé le poignet droit en chutant samedi, et avait été contraint de déclarer forfait pour le GP dominical. Sa présence le week-end prochain en Malaisie reste incertaine.

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