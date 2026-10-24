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Jorge Martin éliminé
Marc Marquez reprend la tête du classement général

Le duel pour le titre MotoGP reste plus serré que jamais. Après la course sprint du GP d’Australie, le championnat a de nouveau changé de leader, tandis que Jorge Martin a été contraint à l’abandon.
Publié: il y a 4 minutes
Marc Marquez a gagné le sprint du GP d’Australie.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Le chassé-croisé se poursuit entre Marc Marquez et Jorge Martin dans le championnat du monde de MotoGP. Vainqueur de la course sprint du GP d’Australie samedi, le premier a repris la tête du classement général au détriment du second, qui a pour sa part été éliminé.

Auteur de la pole position malgré une chute, Marc Marquez (Ducati) a cueilli la victoire – sa neuvième de la saison dans un sprint – en devançant son frère cadet Alex (2e) de 0''323 et l’Italien Fabio Di Giannantonio (3e) de 0''590. Les Ducati ont donc signé un triplé sur le circuit australien.

Jorge Martin (Aprilia) a pour sa part été éliminé à mi-course. L’Espagnol, qui avait récupéré la 1re place du championnat dimanche dernier en Indonésie pour deux petits points après l’avoir cédée la veille, repasse donc derrière son rival catalan. L’écart entre les deux principaux candidats au titre est désormais de 10 unités.

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