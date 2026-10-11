DE
FR

Martin reprend les commandes
Bezzecchi offre à l'Italie un 300e succès en MotoGP

Marco Bezzecchi (Aprilia) a survolé le GP d'Indonésie, offrant à l'Italie un 300e triomphe en MotoGP. Jorge Martin récupère la 1re place du championnat, devançant Marc Marquez de deux points.
Publié: il y a 13 minutes
Marco Bezzecchi a signé sa 11e victoire dans la catégorie reine.
Photo: AFP
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Marco Bezzecchi (Aprilia) a remporté dimanche le GP d'Indonésie, offrant à l'Italie un 300e succès en MotoGP. Troisième, Jorge Martin (Aprilia) a récupéré la 1re place du championnat du monde qu'il avait cédée la veille à Marc Marquez (Ducati/6e dimanche), alors qu'il reste cinq week-ends de course.

Contraint à l'abandon lors de la course sprint après un accrochage avec le poleman Raul Fernandez (Aprilia) dans le premier virage, Marco Bezzecchi s'est parfaitement repris 24 heures plus tard. Il a même survolé ce Grand Prix pour s'imposer avec 4''260 d'avance sur Raul Fernandez, 2e de cette course malgré deux doigts fracturés.

L'Italien de 27 ans, qui s'impose pour la 11e fois en Grand Prix dans la catégorie reine sur un 11e circuit différent, relance ainsi ses actions au championnat du monde. Toujours 3e du général, il revient à 46 longueurs de Jorge Martin, qui a retrouvé le podium dimanche après avoir terminé 4e de la course sprint.

Marquez limite les dégâts

Jorge Martin s'est donc bien ressaisi après un sprint compliqué et reprend les commandes du championnat. Samedi, l'Espagnol avait commis une erreur fatale dans l'avant-dernier tour, passant du 2e au 4e rang alors qu'il semblait en mesure de reprendre les commandes de cette course.

A lire aussi
MotoGP Of Japan - Race
Doublé pour l'Espagnol
Marc Marquez beaucoup trop fort à Motegi
MotoGP Of Japan - Sprint & Qualifying
Plus de 2 secondes d'avance
Marc Marquez survole la course sprint au Japon

A l'inverse, Marc Marquez n'a pu que limiter les dégâts dimanche sur un circuit favorable aux Aprilia, lesquelles ont signé un quadruplé dans ce GP. Le septuple champion du monde de MotoGP, qui avait pris la tête du championnat samedi après sa huitième victoire de la saison dans un sprint, accuse deux points de retard sur Jorge Martin au général. Soit le même écart qu'avant ce week-end indonésien...

Découvrez nos contenus sponsorisés
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
Articles les plus lus
    Articles les plus lus