Marco Bezzecchi (Aprilia) a survolé le GP d'Indonésie, offrant à l'Italie un 300e triomphe en MotoGP. Jorge Martin récupère la 1re place du championnat, devançant Marc Marquez de deux points.

Bezzecchi offre à l'Italie un 300e succès en MotoGP

Bezzecchi offre à l'Italie un 300e succès en MotoGP

ATS Agence télégraphique suisse

Marco Bezzecchi (Aprilia) a remporté dimanche le GP d'Indonésie, offrant à l'Italie un 300e succès en MotoGP. Troisième, Jorge Martin (Aprilia) a récupéré la 1re place du championnat du monde qu'il avait cédée la veille à Marc Marquez (Ducati/6e dimanche), alors qu'il reste cinq week-ends de course.

Contraint à l'abandon lors de la course sprint après un accrochage avec le poleman Raul Fernandez (Aprilia) dans le premier virage, Marco Bezzecchi s'est parfaitement repris 24 heures plus tard. Il a même survolé ce Grand Prix pour s'imposer avec 4''260 d'avance sur Raul Fernandez, 2e de cette course malgré deux doigts fracturés.

L'Italien de 27 ans, qui s'impose pour la 11e fois en Grand Prix dans la catégorie reine sur un 11e circuit différent, relance ainsi ses actions au championnat du monde. Toujours 3e du général, il revient à 46 longueurs de Jorge Martin, qui a retrouvé le podium dimanche après avoir terminé 4e de la course sprint.

Marquez limite les dégâts

Jorge Martin s'est donc bien ressaisi après un sprint compliqué et reprend les commandes du championnat. Samedi, l'Espagnol avait commis une erreur fatale dans l'avant-dernier tour, passant du 2e au 4e rang alors qu'il semblait en mesure de reprendre les commandes de cette course.

A l'inverse, Marc Marquez n'a pu que limiter les dégâts dimanche sur un circuit favorable aux Aprilia, lesquelles ont signé un quadruplé dans ce GP. Le septuple champion du monde de MotoGP, qui avait pris la tête du championnat samedi après sa huitième victoire de la saison dans un sprint, accuse deux points de retard sur Jorge Martin au général. Soit le même écart qu'avant ce week-end indonésien...