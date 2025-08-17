DE
FR

6ème victoire de suite
Imbattable, Marc Marquez remporte le Grand Prix d'Autriche

L'Espagnol Marc Marquez (Ducati) a remporté dimanche le Grand Prix d'Autriche à Spielberg. Imbattable, le leader du championnat du monde de MotoGP a enlevé son sixième Grand Prix d'affilée.
Publié: il y a 10 minutes
Partager
Écouter
Marc Marquez poursuit sa domination en MotoGP (archives).
Photo: FILIP SINGER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le sextuple champion du monde de la catégorie a devancé son jeune compatriote Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini), deuxième et qui décroche son meilleur classement en MotoGP pour sa première saison dans l'élite. Parti en pole position, Marco Bezzecchi (Aprilia) a finalement terminé troisième après avoir passé plus de la moitié de la course en tête avec Marquez dans sa roue.

A lire aussi
MotoGP: Marc Marquez imbattable au GP d'Allemagne
Son 7e succès cette saison
Imbattable au GP d'Allemagne, le show Marc Marquez continue
Marc Marquez s'impose dans le GP d'Autriche
Il domine
Marc Marquez s'impose dans le GP d'Autriche

L'autre Ducati officielle, celle du double champion du monde 2022-2023 Francesco Bagnaia, a terminé à une lointaine 8e place après avoir longtemps été troisième. Victime d'une chute, le champion en titre Jorge Martin a quant à lui abandonné. L'Espagnol a été conduit au centre médical du circuit par précaution.

Au championnat des pilotes, Marc Marquez compte désormais une avance de 142 points sur son dauphin et cadet Alex, 10e du GP avec sa Ducati-Gresini. L'écart monte à 197 points avec Francesco Bagnaia, troisième.

En Moto3, Noah Dettwiler est toujours à la recherche de son premier point cette saison. Le pilote bâlois de 20 ans n'a pas pu faire mieux qu'une 23e place dimanche lors de la victoire de l'Espagnol Angel Piqueras, deuxième au classement du championnat du monde.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus