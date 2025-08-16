DE
Marc Marquez s'impose dans le GP d'Autriche

Marc Marquez domine à nouveau en MotoGP, remportant le sprint du GP d'Autriche à Spielberg. Parti 4e, il a dépassé son frère Alex pour sa 12e victoire en 13 sprints cette saison, consolidant son avance au championnat.
Marc Marquez est quasi imbattable cette saison en MotoGP.
La pause estivale n'a pas bouleversé la hiérarchie en MotoGP. Grand dominateur de la saison, Marc Marquez (Ducati) a signé un nouveau succès lors du sprint du GP d'Autriche à Spielberg.

Seulement 4e sur la grille après une chute lors des qualifications, le no 93 ne s'est pas laissé déconcentrer. Il a bondi au 2e rang dès le départ derrière son frère Alex Marquez (Ducati-Gresini). Après l'avoir suivi de près durant plus de la moitié de la course, il a pris le commandement à 5 tours de la fin.

Marc Marquez a donc remporté 12 des 13 sprints disputés cette saison. Au championnat du monde, son avance sur son frère Alex se monte désormais à 123 points. Le podium de samedi a été complété par l'Espagnol Pedro Acosta (KTM).

