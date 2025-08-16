Marco Bezzechi s'adjuge la pole position du GP d'Autriche

Pole position pour Marco Bezzecchi en Autriche
Photo: FILIP SINGER
ATS Agence télégraphique suisse
Marco Bezzechi en la pole position pour le GP d'Autriche. Le pilote Aprilia s'élancera en première ligne devant l'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini) et son compatriote italien Francesco Bagnaia (Ducati), troisième. Bezzecchi a dû passer par les repêchages (Q1) plus tôt dans la matinée pour pouvoir participer à la deuxième partie des qualifications (Q2), où se joue la pole parmi les douze pilotes les plus rapides.
Il a notamment bénéficié en fin de séance de la chute sans gravité de Marc Marquez, qui domine outrageusement le championnat. L'Espagnol, que l'on attendait en première ligne, ne partira que quatrième sur la grille de départ de la course sprint à 15h00 samedi, et dimanche sur celle du GP à 14h00.
