DE
FR

Ancien directeur d'une écurie de Formule 1
L'équipe française Tech3 rachetée par l'Italien Günther Steiner

L'équipe Tech3 de MotoGP et Moto3 a été rachetée par un consortium dirigé par Günther Steiner, ex-directeur de Haas F1. Hervé Poncharal, fondateur de Tech3, cèdera sa place en fin d'année à Günther Steiner.
Publié: 16:17 heures
Partager
Écouter
Günther Steiner s'est surtout fait connaître chez Haas, écurie américaine de Formule 1 qu'il a dirigée durant dix saisons, de 2014 à 2023.
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'équipe française Tech3, qui évolue dans les championnats de MotoGP et de Moto3, a été rachetée par un consortium d'investisseurs avec à sa tête l'Italien Günther Steiner, ancien directeur de l'écurie de Formule 1 Haas. Le MotoGP l'a annoncé vendredi.

Le Français Hervé Poncharal, personnage important du paddock de MotoGP qui avait créé l'équipe Tech3 à la fin des années 1980, va donc passer la main en fin d'année et laisser son fauteuil de patron à Steiner, qui avait été limogé par Haas début 2024.

Une rumeur existait depuis plusieurs mois

Ce rachat, dont la rumeur agitait le paddock depuis plusieurs mois, a finalement été confirmé vendredi en marge du Grand Prix de Catalogne. L'équipe conservera son nom originel, Tech3, et restera basée dans le sud de la France, à Bormes-les-Mimosas.

A lire aussi
Une septième victoire de rang pour Marc Marquez
Encore et toujours!
Une septième victoire de rang pour Marc Marquez
La Malaisie exclut de relancer son GP
La F1 n'y reviendra pas
La Malaisie exclut de relancer son GP

Né en Italie et âgé de 60 ans, Günther Steiner réside aux Etats-Unis et possède aussi la nationalité américaine. Il a découvert les sports mécaniques dans le monde du rallye, avant de rejoindre la Formule 1 en 2001 chez Jaguar, qui allait devenir Red Bull.

Le bouillant dirigeant s'est surtout fait connaître chez Haas, écurie américaine qu'il a dirigée durant dix saisons, de 2014 à 2023, notamment pour ses saillies verbales à la radio qui en ont fait une des mascottes du documentaire à succès de Netflix «Drive to Survive».

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Présenté par
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Mini bouteilles, vrai plaisir
Pourquoi les petites bouteilles ont le vent en poupe
La boisson culte a un côté très suisse
Présenté par
La boisson culte a un côté très suisse
8 infos sur Coca-Cola
La boisson culte a un côté très suisse
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Présenté par
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Patrick Schär suit son rêve
Une reconversion inspirante vers l'agriculture
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Présenté par
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Galice, Sud de la Styrie, Angleterre et Loire
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Présenté par
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Cinq styles et ce qu’ils révèlent sur vous
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus