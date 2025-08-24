Sur le circuit de Balaton Park, Marc Marquez domine la course devant Pedro Acosta et Marco Bezzecchi. Le sextuple champion du monde étend son avance à 175 points au classement général.

Une septième victoire de rang pour Marc Marquez

Marc Marquez continue de dominer le circuit de MotoGP. Photo: TAMAS VASVARI

L'Espagnol Marc Marquez (Ducati) a remporté sans trembler le Grand Prix de Hongrie de MotoGP, dimanche sur le circuit de Balaton Park. Il augmente ainsi son avance en tête du championnat du monde.

Le sextuple champion du monde, qui s'élançait en pole position, s'est offert une 14e victoire consécutive puisqu'il vient de réaliser un septième doublé course sprint-Grand Prix de suite.

175 longueurs d'avance

Le Catalan a encore repris 23 points à son frère Alex Marquez (Ducati-Gresini), seulement 14e dimanche, pour porter son avance à 175 longueurs, alors que son coéquipier italien Francesco Bagnaia (Ducati), neuvième du GP, est désormais relégué à 227 unités.

Sur le difficile tracé hongrois, Marc Marquez a devancé largement son jeune compatriote Pedro Acosta (KTM) et l'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia). Le champion du monde en titre espagnol Jorge Martin (Aprilia), parti en 16e position, a effectué une superbe remontée pour terminer au pied du podium (4e).

En Moto3, Noah Dettwiler devra encore patienter avant d'inscrire ses premiers points cette saison. Le pilote bâlois âgé de 20 ans a pris la 18e place d'une course remportée par l'Espagnol Maximo Quiles.