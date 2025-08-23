Marc Marquez a décroché la pole position du Grand Prix de Hongrie, signant sa 74e pole en carrière devant les Italiens Bezzecchi et Di Giannantonio. Intouchable depuis juin, le leader du championnat a une nouvelle fois dominé les qualifications sur le circuit.

Marc Marquez a décroché la pole position du GP de Hongrie. Photo: Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

Marc Marquez (Ducati) a décroché la pole position du Grand Prix de Hongrie de MotoGP. L'Espagnol, leader du championnat du monde, a réalisé le meilleur temps des qualifications devant les Italiens Marco Bezzecchi et Fabio Di Ginannantonio samedi.

Intouchable depuis juin avec six doublés course sprint-Grand Prix consécutifs, Marc Marquez a encore écrasé la concurrence sur le tracé flambant neuf du Balaton Park situé près du Lac Balaton, lieu de villégiature favori des Hongrois situé à une centaine de kilomètres de la capitale Budapest.

Le sextuple champion du monde de la catégorie-reine a décroché sa 74e pole de sa carrière en devançant de 0''290 son dauphin Marco Bezzecchi. Les quatrième et cinquième rangs sur la grille seront par ailleurs aussi occupés par des pilotes italiens, Enea Bastiannini et Franco Morbidelli.