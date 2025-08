Mort de Hulk Hogan: Sa fille doute de la version officielle

Disparu le 24 juillet 2025 à l’âge de 71 ans, Hulk Hogan aurait succombé à une crise cardiaque. Mais pour sa fille Brooke, la vérité est peut-être tout autre. Ses récentes déclarations publiques relancent les théories les plus folles.

La mort de Hulk Hogan a ému des millions de fans à travers le monde. Mais trois semaines après son décès à Clearwater (Floride), sa fille Brooke a semé le trouble. Dans un podcast, elle a remis en cause la version officielle: «Je trouve étrange qu’aucune autopsie n’ait été pratiquée. On peut avoir une crise cardiaque, mais la question est: quelle en est la cause?» Hulk Hogan, né Terry Gene Bollea, est décédé le 24 juillet 2025 à son domicile en Floride. Officiellement, il s'agissait d'une crise cardiaque. Officieusement, des questions demeurent sans réponse.

Alors que certains évoquent un traitement contre la leucémie, Brooke dément fermement: «Je n’ai jamais entendu parler d’un tel diagnostic.» Elle va plus loin en évoquant des peurs exprimées par son père et une atmosphère pesante dans les derniers mois de sa vie. «J’ai dit à mon père d’installer des caméras, car une de ces connes pourrait le pousser dans les escaliers», lâche-t-elle, visiblement bouleversée, sans préciser à qui elle faisait allusion.

L’absence d’autopsie et la crémation rapide n’ont fait qu’alimenter les suspicions. L’ancien ami de Hogan, Todd Clem (alias Bubba the Love Sponge), affirme que le catcheur était en traitement contre un cancer, mais reconnaît ignorer les détails. Autre élément troublant: la troisième épouse de Hogan, Sky Daily, dont les liens supposés avec la Scientologie inquiétaient Brooke. «Si elle est toujours scientologue, ça me fait peur.»

Soucieuse de se tenir à l’écart, Brooke a demandé à être retirée du testament de son père en 2023, peu avant la naissance de ses enfants. «Je pleurais en le faisant. Je ne veux pas être mêlée à tout ça», explique-t-elle. Elle a souligné qu'elle souhaitait éviter les conflits familiaux, notamment entre sa mère, Linda Hogan, et Sky Daily.

En dépit des spéculations, la police n’a relevé aucun élément suspect, et les dossiers médicaux mentionnent une fibrillation auriculaire et un traitement oncologique. Mais pour beaucoup, le mystère reste entier. Et les mots de Brooke ne font qu’épaissir le brouillard entourant la disparition d’une légende..