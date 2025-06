La boxe pleure l'un de ses plus grands champions

L'ancien boxeur Mike McCallum est décédé de manière inattendue. Photo: imago/ZUMA Press

Ramona Bieri

C'est une triste nouvelle pour le monde de la boxe. Comme le rapporte le «Jamaica Observer», l'ancien champion du monde jamaïcain Mike McCallum est décédé à l'âge de 68 ans. Selon le média, l'ex-boxeur se rendait samedi dernier à la salle de sport de Las Vegas lorsqu'il s'est soudainement senti mal. Peu après, McCallum a été retrouvé sans vie dans sa voiture.

La cause exacte du décès n'est pas encore connue. La police de Las Vegas a ouvert une enquête. La ministre jamaïcaine des Sports, Olivia Grange, s'est montrée profondément attristée: «C'est avec une grande et profonde tristesse que j'ai appris le décès du triple champion du monde de boxe jamaïcain Michael McKenzie McCallum.» Elle a présenté ses condoléances à la famille et aux amis du défunt.

Coups au corps redoutables

McCallum a été champion du monde dans trois catégories de poids au cours de sa carrière de près de 20 ans, dans les années 80 et 90. Il a terminé sa carrière en 1997 avec un bilan impressionnant de 49 victoires, 5 défaites et un match nul. Sur le ring, Mike McCallum était connu pour sa technique, sa force de frappe et sa résistance. Il devait son surnom de «The Bodysnatcher» à ses redoutables coups au corps.

Après sa carrière, Mike McCallum a été intronisé au «International Boxing Hall of Fame». En 2011, le célèbre «Ring Magazine» l'a classé huitième parmi les «10 meilleurs champions du monde des poids moyens des 50 dernières années». Avec son décès, le monde de la boxe perd l'un de ses grands champions.