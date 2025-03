Ditaji Kambundji en piste avec des chaussures suisses

1/2 Ditaji Kambundji franchira la ligne d'arrivée avec des chaussure de la marque On cette saison. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Dubach

Les Championnats d’Europe en salle d’Apeldoorn (Pays-Bas) seront la première grande manifestation de Ditaji Kambundji depuis son changement d’équipementier. Cette saison, la championne d’athlétisme s’élancera sur les haies avec des chaussures et des vêtements de la marque On.

Le partenariat avec la marque de sport suisse est pour le moment prometteur. Avec 7,80 secondes, Ditaji Kambundji a établi un record suisse sur 60 mètres haies à Lodz, en Pologne. La Bernoise a confirmé ensuite avec 7,82 secondes à Saint-Gall. Cela ne va pas forcément de soi, tant un changement de chaussures de sprint représente toujours un risque. La sensation sur le pied peut-elle être transférée immédiatement sur le nouvel équipement? Pas simple.

Vers une médaille européenne

Ditaji Kambundji s’est exprimée sur ses premières expériences avec On. «Je me sens déjà très à l’aise avec, je suis heureuse de cette nouvelle collaboration.» Elle a ensuite expliqué qu’elle profitait très concrètement du fait de travailler désormais avec un fabricant de chaussures suisse. Cette proximité facilite ses déplacements et ses échanges. «Nos discussions sont plus étroites et nettement plus intensives que ce que je connaissais auparavant», révèle l’athlète.

Cette semaine, Ditaji Kambundji se rend aux Championnats d’Europe d’Apeldoorn en tant que candidate à une médaille, après avoir observé une phase de régénération après des meetings en salle. Actuellement, elle est la deuxième Européenne la plus rapide au monde sur les haies, avec le sixième temps. Il est tout à fait possible qu’elle s’élance ce vendredi soir vers sa première médaille européenne en chaussures suisses.

Reste à savoir si elle a rempli des sacs de vêtements usagés à tour de bras au début de l’année pour faire de la place à son nouvel équipementier dans son armoire. «J’ai tout donné à des amis et à des connaissances», confie la Suissesse. Un deal qui fait décidément des heureux.