Ajla Del Ponte va manquer les Européens indoor

1/10 S'exercer à la patience : Ajla Del Ponte, photographiée en novembre dernier au centre sportif de Tenero. Photo: keystone-sda.ch

Simon Strimer

Bonne nouvelle pour Ajla Del Ponte! «Elle est déjà de retour de manière normale à l'entraînement.» C'est ce que laisse entendre son entraîneur suisse Laurent Meuwly depuis les Pays-Bas. La mauvaise, par contre, c'est que celle qui a fini cinquième aux Jeux olympiques de 2021 n'a même pas pu participer aux éliminatoires pour les championnats d'Europe en salle, qui auront lieu la semaine prochaine à Apeldoorn. La petite blessure qui est apparue ce printemps est un nouveau coup dur sur son chemin de retour vers les sphères où elle était autrefois.

La Tessinoise était au cœur de l'élite mondiale lorsqu'elle a participé à la finale olympique du 100 m à Tokyo, le 31 juillet 2021, et qu'elle a même battu Mujinga Kambundji en se classant cinquième. Deux Suissesses en finale olympique dans le sport mondial qu'est l'athlétisme dans la discipline reine? Un énorme point fort. De toutes les femmes du monde, celles du Val Maggia était la cinquième plus rapide. Quatre mois plus tôt, elle lançait l'année 2021 avec le titre de championne d'Europe.

Un durcissement a stoppé une saison indoor prometteuse

Après des années difficiles, un tel début de saison est actuellement bien loin. «J'attends patiemment la saison en extérieur», écrit Ajla Del Ponte sur Instagram. Le lendemain de l'annonce de l'arrêt prématuré de sa saison en salle. En fait, elle aurait voulu participer aux championnats suisses de Saint-Gall le week-end dernier. Mais elle a de nouveau disparu de la liste de départ.

Cet événement aurait été sa dernière chance de décrocher un billet pour les championnats d'Europe. Mais elle et son entraîneur Laurent Meuwly ne voulaient pas prendre de risque pour la saison extérieure à venir en raison du petit durcissement dont elle a souffert. Néanmoins, il est amer que les championnats d'Europe en salle (du 6 au 9 mars) se déroulent dans sa deuxième patrie, les Pays-Bas. A une demi-heure de route d'Arnhem, elle s'entraîne au centre sportif de Papendal, un concentré d'athlètes de haut niveau, de scientifiques du sport et d'entraîneurs. Et ce, depuis que son coach Laurent Meuwly a quitté la Suisse pour les Pays-Bas en 2019.

«Je n'abandonne pas!»

Après une année 2021 sensationnelle, au cours de laquelle elle a également amélioré le record suisse à 10,90 (actuellement à 10"89 pour Kambundji), Ajla Del Ponte a souvent dû se battre. Des problèmes à la cuisse et d'autres blessures l'ont régulièrement fait reculer. Après sa déception aux championnats suisses en juin dernier, elle a déclaré: «Ça marchera en 2025 – je n'abandonne pas!»

En ce début d'année, elle est effectivement sur la bonne voie jusqu'au meeting de Metz début février, le rêve de participer aux championnats d'Europe dans sa deuxième patrie grandit – jusqu'à ce que ce durcissement mette une fois de plus sa patience à l'épreuve.