Tom Pidcock survole une nouvelle fois les débats à Crans-Montana

Comme la veille sur le Short Track, le Britannique Tom Pidcock a remporté l'épreuve «classique» de cross country dimanche à Crans-Montana. Il s'est imposé devant Mathias Flückiger et l'Italien Luca Braidot.

ATS Agence télégraphique suisse

Pidcock, champion olympique de la discipline en 2021, a bouclé les sept tours du spectaculaire parcours valaisan en 1h26'28'', avec 1'10'' d'avance sur son dauphin olympique Matthias Flückiger, qui a signé son meilleur résultat de la saison en Coupe du monde.

Vainqueur la semaine dernière à Val di Sole, Nino Schurter a quant à lui terminé au pied du podium, battu au sprint par l'Italien Luca Braidot. Lars Forster (8e) et Filippo Colombo (10e) ont aussi fini dans le top 10.

Très en jambes, Tom Pidcock a montré qu'il serait à nouveau l'homme à battre aux JO de Paris. Avant cela, le polyvalent coureur de l'équipe Ineos va disputer le Tour de France où il pourrait également briller, lui qui a remporté l'Amstel Gold Race ce printemps.

Keller à nouveau deuxième

Chez les dames, Alessandra Keller tient la forme à un peu plus d'un mois des JO de Paris. Déjà 2e samedi en Short Track, la Nidwaldienne a terminé au même rang dans l'épreuve «classique».

Deuxième du classement général sur la distance olympique - et leader en Short Track, Alessandra Keller n'a elle non plus jamais pu croire en la victoire dimanche sur le boueux terrain valaisan. Elle a concédé sur la ligne 46'' à la Française Loana Lecomte, vice-championne du monde 2023, qui s'est très vite détachée.

Keller a toutefois parfaitement défendu cette 2e place, la Néerlandaise Puck Pieterse terminant 3e à 1'33'' après s'être imposée la veille. En l'absence de la championne olympique Jolanda Neff, qui sort du Tour de Suisse sur route, trois autres Suissesses ont terminé dans le Top 10: Nicole Koller (6e), Linda Indergand (8e) et Sina Frei (9e).