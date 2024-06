Le feuilleton des transferts entre dans sa phase finale

1/6 Avec quelle tenue Bottas conduira-t-il son vélo dans le paddock la saison prochaine?

Roger Benoit

Le feuilleton des transferts pour 2025 entre dans sa phase finale. Si Carlos Sainz n'a toujours pas choisi entre Williams ou Audi, d'autres devraient pouvoir clarifier leur avenir plus rapidement. Le Finlandais Valtteri Bottas ne pourra probablement pas prolonger chez Audi-Sauber. Qu'elles semblent loin les trois années pendant lesquelles Bottas pouvait s'enrichir, tout en jouissant d'une liberté qu'il n'avait jamais eue chez Mercedes.

Valtteri Bottas est rapide... à vélo

A chaque course, on voit le fringant Valtteri Bottas débarquer en vélo da. En arrivant à Barcelone, le Finlandais a évoqué son appétence au cyclisme, tout en se fendant d'une curieuse prémonition: «Le week-end dernier, j'ai gagné une course de VTT en Finlande. C'était ma première victoire depuis 2021», année où il s'était imposé pour la dixième fois en Turquie au volant de sa Mercedes, devant Max Verstappen et Sergio Pérez.

Mais aujourd'hui, soit 231 courses plus tard, Valtteri Bottas cherche désespérément une place en Grand-Prix.

Et si Sainz ne rejoignait par Williams...

Chez Alpine, le Français Pierre Gasly (vainqueur du Grand Prix de Monza en 2020) devrait rester, si tant est qu'il le souhaite. L'arrivée de Guanyu Zhou, actuellement chez Kick-Sauber, est en outre fortement pressentie.

Chez Haas-Ferrari, outre le Britannique Oliver Bearman, le Danois Kevin Magnussen et le Français Estaban Ocon, vainqueur du Grand Prix de Hongrie en 2021, attendent de pouvoir signer un contrat.

Quant à Valtteri Bottas, il a encore une infime chance de signer chez Williams si, contre toute attente, Carlos Sainz ne vient pas. Mais l'écurie britannique lorgnerait plutôt sur le Brésilien Felipe Drugovich.

Daniel Ricciardo ou Liam Lawson?

La situation est la plus simple chez Racing Bulls: si l'Australien Daniel Ricciardo s'en va, son remplaçant néo-zélandais Liam Lawson prendra immédiatement le relais. Et chez Audi-Sauber? On continue à bricoler.