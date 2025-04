La meilleure monture du monde vient de Suisse

En 2024, aucun autre duo n'a réalisé autant de parcours sans faute au plus haut niveau que Martin Fuchs et son hongre Leone Jei. Le cavalier le sellera également à Bâle pour la finale de la Coupe du monde. Il nous explique ce qui fait la force de sa monture.

A Bâle, Martin Fuchs a sellé son hongre Leone Jei, sur lequel il a livré une 2024 parfaite et établi un record. Photo: keystone-sda.ch

Nicole Vandenbrouck

Il existe des couples cavalier-cheval exceptionnels. Comme par exemple Henrik von Eckermann et son cheval d'exception King Edward. Le Suédois est en tête du classement mondial depuis 32 (!) mois consécutifs. Lors de la finale de la Coupe du monde à Bâle ce week-end, il pourrait entrer dans l'histoire en devenant le deuxième cavalier de saut d'obstacles à remporter le titre trois fois de suite.

Mais un cavalier vedette suisse a surclassé Henrik Von Eckermann et son hongre l'année dernière: Martin Fuchs avec Leone Jei. Le site spécialisé «Equiratings» a publié un bilan de 2024 dans lequel le cavalier de 32 ans se hisse au sommet. Martin Fuchs et Leone Jei ont dominé les grandes épreuves des concours cinq étoiles (classe la plus élevée, plus de 160 cm de hauteur d'obstacle). Sur 17 départs, le duo a réalisé 14 parcours sans faute, ce qui correspond à un fort pourcentage de 82%. «Nous avons eu une super saison. S'il y a eu une erreur, c'était une erreur de cavalier, a déclaré Martin Fuchs, Leone a livré la saison parfaite.»

Martin Fuchs pense à changer de cheval

Avec 73% et 19 sans-faute sur 26 départs, Henrik Von Eckermann et son King Edward ont été le deuxième couple le plus performant l'année dernière. Le nombre de départs montre également que Martin Fuchs dispose de suffisamment de chevaux pour le plus haut niveau et qu'il peut les utiliser de manière dosée et ponctuelle. Lors de la finale de la Coupe du monde à Bâle, le vice-champion d'Europe 2021 (avec Leone Jei) sera présent avec deux chevaux, car ce format autorise le changement de montures. Il envisage d'utiliser le rapide Conner Jei pour l'épreuve d'ouverture de trois tours de qualification au total. Et si l'objectif est de décrocher des médailles vendredi et dimanche, il choisira Leone Jei. La décision sera prise après l'échauffement. «Les deux sont en super forme», annonce le cavalier.

Le numéro 7 mondial a récemment accordé une pause à son hongre. Il a fait son galop d'essai à Bois-le-Duc, aux Pays-Bas. «Malgré deux chutes, mes sensations étaient bonnes. C'était juste une question de réglage. J'ai bon espoir de régler cela à Bâle.» Leone Jei, dont le propriétaire est l'industriel tessinois Adolfo Juri, est sous la selle de Martin Fuchs depuis sept ans. Depuis, le duo se déplace à l'international. «Il est apparu très tôt que Leone était un cheval spécial. Mais nous n'imaginions pas, même dans nos rêves les plus fous, qu'il deviendrait aussi bon et réussi. Son développement est incroyable, ces dernières années, il est devenu encore plus fort chaque saison.»

Et comment Martin Fuchs décrit-il son cheval vedette? «Leone a une attitude incroyable. Il aime sauter et être monté. En plus de sa grande capacité de saut, il se distingue par sa volonté d'être pleinement motivé dans ce qu'il fait.»