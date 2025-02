Nos meilleurs cavaliers, Steve Guerdat et Martin Fuchs, font un geste fort! Ils renoncent à prendre le départ de la Ligue des Nations, nouvellement créée il y a un an, qui a remplacé la traditionnelle série des Coupes des Nations. Voici leurs raisons.

Steve Guerdat et Martin Fuchs boycottent la Ligue des Nations, ce «concours puant»

Abou Dhabi et Saint-Tropez au lieu de Saint-Gall!

Leur décision a fait des vagues dans le monde du sport équestre! Swiss Equestrian a annoncé il y a quelques jours, dans sa présentation de la Ligue des Nations qui débute samedi, que les deux figures de proue suisses Steve Guerdat (42 ans) et Martin Fuchs (32 ans) ne participeront pas à cette nouvelle série créée en 2024 seulement. Les dix meilleures nations du monde s'affrontent dans le cadre de cette épreuve. L'organisation faîtière des sports équestres écrit en outre qu'elle a accepté le souhait des deux cavaliers de classe mondiale après des discussions approfondies.

Mais que se passe-t-il précisément? Il faut savoir que la Ligue des Nations a remplacé la traditionnelle série des Coupes des Nations. Depuis 1978, le CSIO de Saint-Gall faisait également partie de cette compétition par équipes et ce jusqu'à l'année dernière. La fédération internationale FEI a alors décidé, malgré un contrat en cours jusqu'en 2027, de supprimer ce prestigieux concours du calendrier de la Coupe des Nations. Des problèmes menacent désormais la plus grande manifestation équestre en plein air de Suisse.

Cette décision, ainsi que d'autres prises par la FEI, a provoqué la colère des deux cavaliers de saut d'obstacles Steve Guerdat et Martin Fuchs. En effet, Saint-Gall a été remplacé par Gassin/Saint-Tropez (Fr). Les autres étapes sont Abou Dhabi (EAU, 15 février), Ocala (Etats-Unis, 22 mars) et Rotterdam (Pays-Bas, 20 juin). C'est le choix du site que Steve Guerdat et Martin Fuchs, pour qui les épreuves de la Coupe des nations ont habituellement toujours une grande importance, critiquent ouvertement.

«Un concours puant»

«Je vois d'un œil critique le fait que les meilleurs concours traditionnels, qui ont marqué l'histoire de notre sport, ne soient pas pris en compte dans le calendrier de la Ligue des Nations pour soutenir en revanche des concours qui, de mon point de vue, ont peu de spectateurs et de prestige», fait savoir Martin Fuchs via Swiss Equestrian. Il restera à la disposition de l'équipe suisse pour les autres Coupes des Nations en dehors de cette série.

Steve Guerdat a lui aussi des mots très clairs: «Je ne comprends pas le nouveau produit que la FEI a mis sur pied avec la Ligue des Nations». Le fait que l'on ne veuille plus de Saint-Gall est une chose. «Si seulement on avait trouvé un meilleur endroit. S'ils avaient choisi par exemple Fontainebleau, qui a aussi posé sa candidature, comme nouvelle étape, j'irais même en courant pour y participer». A 55 kilomètres au sud de Paris, toute la région vit pour le sport équestre. «Mais pas à Cassin ou à Saint-Tropez, c'est un concours puant qui n'attire pas le public et où personne ne s'intéresse à notre sport».

Même à Abou Dhabi, les tribunes restent généralement vides. A cela s'ajoute le fait que, par exemple, le tournoi des Émirats arabes unis se déroule cette semaine en pleine phase finale de qualification pour la finale de la Coupe du monde à Bâle. De nombreux leaders, qui ont encore besoin de points, préfèrent donc participer au dernier tournoi de qualification la semaine prochaine à Göteborg (Suède). Le fait que seuls deux cavaliers du top 25 du classement mondial soient présents samedi à Abou Dhabi reflète également l'intérêt modéré de cette épreuve.