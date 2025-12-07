DE
Marathon de Valence
Un temps canon pour Joyciline Jepkosgei

Les athlètes kényans ont dominé le marathon de Valence dimanche. Joyciline Jepkosgei a réalisé le quatrième meilleur temps féminin de l'histoire, tandis que John Korir a signé le huitième chrono masculin le plus rapide jamais enregistré.
Publié: 13:07 heures
Joyciline Jepkosgei a signé un temps canon dimanche à Valence
Photo: Kai Forsterling
ATS Agence télégraphique suisse

Les Kényans ont brillé dimanche dans le marathon de Valence. Joyciline Jepkosgei a signé le quatrième temps de l'histoire chez les dames pour s'imposer, John Korir réalisant quant à lui le huitième meilleur chrono de tous les temps pour enlever la course masculine.

Joyciline Jepkosgei a triomphé en 2h14'00, un nouveau record de la course valencienne. La Kényane, lauréate du marathon de Londres en 2021, a livré un duel haletant à sa compatriote Peres Jepchirchir, championne du monde à Tokyo en septembre, qu'elle a devancée de 43 secondes à l'arrivée.

Pour sa première participation à Valence, John Korir, vainqueur à Boston en avril mais qui avait abandonné à Chicago en octobre, a quant à lui terminé son marathon en 2h02'24. Il a placé une accélération fulgurante au km 25. Deuxième, l'Allemand Amanal Petros a lâché plus d'une minute et demie.

Réputé très rapide, le marathon de Valence attire chaque année des dizaines de milliers de participants. Ils étaient 36'000 cette année pour la 45e édition, un record selon les organisateurs.

