Publié: il y a 50 minutes

La Kényane Hellen Obiri, médaillée de bronze aux JO de Paris, a remporté dimanche pour la 2e fois après 2023 le prestigieux marathon de New York. Elle a couru en 2h19'51, record du parcours.

La Kényane Obiri s'impose une 2e fois en un temps record

Hellen Obiri abattu le record du parcours à New York Photo: Craig Ruttle

ATS Agence télégraphique suisse

Obiri (35 ans) a devancé, comme aux JO de Paris, sa compatriote Sharon Lokedi (2h20'07), et largement effacé le meilleur temps d'une autre Kényane, Margaret Okayo (2h22'31 en 2003).

Lokedi, victorieuse à New York en 2022, a une nouvelle fois été devancée dans les derniers mètres par Obiri, comme pour leur duel pour la médaille de bronze olympique à Paris l'an passé.

Médaillée d'or ce jour-là, la Néerlandaise Sifan Hassan n'a pris que la 6e place en 2h24'43, deux mois tout juste après son succès à Sydney. Sheila Chepkirui, tenante du titre, a complété un triplé kényan en 2h20'24.

Un peu plus tard, la course masculine a aussi abouti à un triplé du Kenya. La victoire s'est décidée à l'issue d'un sprint à couper le souffle, dominé par Benson Kipruto (2h08'09), avec 0''16 d'avance sur Alexander Mutiso, et 47 secondes sur Albert Korir. Légende de la course à pied, Eliud Kipchoge (40 ans) a pris la 17e place en 2h14'36.