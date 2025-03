La Lucernoise a devancé Giuliana Werro, double vainqueure sortante, de 4''4. Les deux Suissesses ont dominé la course avec plus de deux minutes d'avance sur leurs rivales.

1/2 Nadine Fähndrich a remporté le Marathon de l'Engadine dimanche Photo: Matthias Schrader

ATS Agence télégraphique suisse

Nadine Fähndrich a remporté son deuxième Marathon de l'Engadine dimanche. La Lucernoise, qui a préféré s'aligner dans les Grisons plutôt que sur le 50 km des Mondiaux, a devancé la double vainqueure sortante Giuliana Werro.

Double médaillée de bronze mondiale en sprint à Trondheim, Nadine Fähndrich a aisément fait la différence dans le final. Elle a devancé de 4''4 la Grisonne Giuliana Werro, qui a longtemps fait la course seule en tête mais a fini par craquer. Les deux Suissesses ont bouclé les 42 km du parcours avec plus de deux minutes d'avance sur leurs rivales. Nadine Fähndrich s'était déjà imposée entre Maloja et S-chanf en 2018.

Pas d'exploit suisse en revanche chez les messieurs. Dernier relayeur du quatuor helvétique qui s'est paré d'argent aux Mondiaux, Valerio Grond a tout de même décroché une belle 3e place pour son premier Marathon de l'Engadine. Le Grison n'a rien pu faire au sprint face aux Norvégiens Havard Moseby (1er) et Sverre Dahlen Aspenes (2e), s'inclinant pour 0''5.