Qui sont les médaillés d'argent de Trondheim?

1/4 Jonas Baumann, Jason Rüesch, Valerio Grond et Cyril Fähndrich (de g. à d.) jubilent à Trondheim. Photo: freshfocus

Marco Pescio

Après la troisième place de Nadine Fähndrich en sprint individuel et sa médaille de bronze avec Anja Weber en sprint par équipe, les espoirs de Swiss-Ski ont à nouveau été comblés lors des Championnats du monde de ski nordique: le relais masculin a fait sensation en décrochant une médaille d’argent historique! Cela n’était plus arrivé depuis la troisième place d’Albert Giger, Edi Hauser, Alfred Kälin et Alois Kälin aux Jeux d’hiver de 1972 à Sapporo, qui faisaient également office de Championnats du monde. Blick vous présente les quatre nouveaux héros suisses, dans l’ordre de leur participation au relais:

Cyril Fähndrich

À 25 ans, il a déjà convaincu une fois lors de ces Championnats du monde de ski nordique, en terminant à une solide septième place sur 10 km. En tant que meilleur non scandinave, il a ainsi une fois de plus souligné son potentiel. Le frère de Nadine Fähndrich est considéré comme un espoir suisse sur les longues distances pour les années à venir. Cette saison, il n’a pas encore atteint son rythme de croisière en Coupe du monde, mais l’hiver dernier, il a donné un véritable signal en se classant troisième sur 15km lors du Tour de Ski. Comme sa sœur, il a décidé au printemps dernier de se préparer pour la saison et les Championnats du monde en dehors de l’équipe de Suisse. Il s’est entraîné seul avec l’ex-entraîneur de Swiss-Ski Ivan Hudac. Cette décision a fait couler beaucoup d’encre, mais elle s’est avérée payante pour les deux Fähndrich lors de ces Championnats du monde, avec de bons résultats.

Jonas Baumann

C’est le dernier championnat du monde de sa carrière pour une fin encore plus belle! Jonas Baumann, bientôt 35 ans et père de deux enfants, décidera à l’issue de cette saison s’il enchaînera avec les Jeux olympiques ou non. Pour ce compagnon de longue date de la légende du ski de fond Dario Cologna, la médaille d’argent du relais est le couronnement de sa carrière et une satisfaction face aux «larmes que j’ai déjà versées», comme il l’a dit dans une interview accordée à la SRF.

Comme il a été récemment rétrogradé en cadre B, avec les pertes financières que cela engendre, il a lancé sur Internet un projet de soutien qui a permis de récolter environ 12’000 francs. Et ce, afin de pouvoir s’offrir le voyage à Trondheim. Cela en valait visiblement la peine.

Jason Rüesch

Il nous vient de Monstein, dans le canton des Grisons, d’où sont originaires son coéquipier de relais Valerio Grond, mais aussi le hockeyeur professionnel Gian-Marco Hammerer ou encore la star du ski Jasmine Flury. Et c’est avec cette dernière que Jason Rüesch, 30 ans, entretient des liens étroits. Le skieur de fond et la championne du monde de descente de 2023, d’un an son aînée, ont grandi comme des frères et sœurs recomposés. Ils ont d’abord fréquenté ensemble le jardin d’enfants, puis la mère de Jason Rüesch et le père de Jasmine Flury se sont mis ensemble. À une époque, ils dormaient même dans la même chambre. Plus tard, ils ont rêvé de participer aux Jeux olympiques d’hiver, ce que Jason Rüesch (2022 à Pékin) et Jasmine Flury (2018 à Pyeongchang ainsi que 2022) ont tous deux réussi à faire. Après le relais de Trondheim, tous deux ont désormais une médaille de champion du monde en poche.

Valerio Grond

Outre Janik Riebli, Valerio Grond est le meilleur sprinter de l’équipe masculine suisse et il l’a prouvé de manière impressionnante lors de la course de relais. Dans le sprint final, il a battu le Suédois Edvin Anger et a ainsi offert l’argent à Swiss-Ski. Valerio Grond a déjà décroché trois podiums en Coupe du monde, dont deux en sprint par équipe avec Janik Riebli et un en individuel. Comme Jason Rüesch, ce jeune homme de 24 ans est originaire des Grisons. Il ne fait pas seulement bonne figure en ski de fond, mais aussi en golf ou en surf. Le mois de septembre est pour lui une période sacrée, puisqu’il part chasser dans son canton natal. Les entraîneurs de Swiss-Ski le laissent alors faire, car «cela ne servirait à rien de l’en empêcher», dit l’entraîneur Erik Braten Guidon avec un sourire en coin. Valerio Grond se prépare toujours avec la même playlist pour ses courses, avec entre autres AC/DC et Muse. Il a transposé cet apport musical sur la piste de ski de fond, en faisant vraiment bouger le relais des Championnats du monde.