Le contrat du circuit de Monza prolongé jusqu'en 2031

Le circuit de Monza continuera d'accueillir le Grand Prix d'Italie de F1 au moins jusqu'en 2031 après la prolongation de six ans de son contrat qui expirait en 2025, a annoncé mercredi la Formule 1.

Le circuit de Monza est le seul à avoir toujours figuré au calendrier. Photo: Icon Sport via Getty Images

AFP Agence France-Presse

Le «temple de la vitesse», situé à proximité de Milan (nord), est le seul circuit qui a toujours figuré au calendrier depuis la première édition du championnat du monde en 1950, hormis en 1980 quand il était fermé pour travaux.

Plus de 335'000 tifosi s'étaient massés dans les gradins de l'Autodromo Nazionale Monza lors du week-end du GP d'Italie en septembre dernier qui avait vu la victoire à domicile de la Ferrari du Monégasque Charles Leclerc dans la liesse générale.

«Je suis ravi que le Grand Prix d'Italie reste au calendrier jusqu'en 2031. Monza est vraiment au cœur de l'histoire de la Formule 1 et l'ambiance chaque année est unique grâce aux tifosi qui viennent en très grand nombre encourager Ferrari et les pilotes. Les récentes rénovations et les investissements déjà programmés montrent l'engagement à long terme pour la F1 en Italie», s'est réjoui Stefano Domenicali, le PDG de la Formule 1.