La lutte pour la couronne mondiale entre les deux plus anciennes écuries de F1 est aussi un duel qui sent bon la nostalgie.McLaren a remporté le titre des constructeurs pour la dernière fois en 1998 (Häkkinen/Coulthard). Ferrari l'a fait en 2008 avec Räikkönen et Massa.

1/7 McLaren (608 points) est en tête du classement des constructeurs à deux courses de la fin, devant Ferrari (584 points). Red Bull (555) n'occupe plus que la troisième place, comme sur la photo. Photo: Getty Images

Roger Benoit

Théoriquement, Red Bull pourrait encore prétendre au titre au Qatar (avec le sprint) et à Abu Dhabi. Mais l'écurie autrichienne avec 555 points, compte déjà 53 points de retard sur le leader McLaren (608). Ferrari (584) n'a que 24 points de retard.

La forme parle pour Ferrari

Voilà pour les chiffres bruts. Mais qu'en est-il de la forme et de l'esprit d'équipe? Au cours des quatre dernières courses (avec deux sprints), Ferrari a marqué 143 points, McLaren-Mercedes seulement 93.

Et dans les deux camps, la cohésion n'est pas très bonne en raison de querelles internes. Chez McLaren, Oscar Piastri sent qu'il a peut-être été un peu trop désavantagé face à Lando Norris. Plus personne ne parle d'amitié.

«Parlez espagnol»

La situation est encore plus dramatique chez Ferrari. A Las Vegas, la guerre ouverte a éclaté à la radio. Dans la phase initiale, Charles Leclerc a immédiatement laissé passer son coéquipier Carlos Sainz. Le Monégasque a attendu en vain que son coéquipier lui rende la pareille.

«Toujours le même cirque», fulminait Charles Leclerc. µVous lui expliquerez peut-être en espagnol!» Le chef d'équipe Frédéric Vasseur: «Nous allons et devons encore discuter de la situation en Amérique!» Les soucis de pneus n'auraient toutefois rien changé au résultat (3e Sainz, 4e Leclerc).

Carlos Sainz: «Ça fait de plus en plus mal»

Alors que Lewis Hamilton (2e) veut faire ses adieux à Mercedes au plus haut niveau, le septuple champion a déjà déclenché une euphorie chez les fans de Ferrari pour 2025.

Et Sainz? «Cela me fait de plus en plus mal de devoir quitter l'équipe après quatre ans. Maintenant que nous sommes de plus en plus forts, c'est fini». Il est clair que chez la future star de Williams, la frustration est aussi de la partie.

Les propriétaires décident pour Sergio Pérez

Si McLaren et Ferrari se disputent le titre, c'est grâce à un seul pilote: Sergio Pérez (34 ans). Ce n'est qu'après Abu Dhabi que l'avenir de Sergio Pérez sera décidé entre les deux propriétaires de Red Bull, la famille Yoovidhya (51%) et Mark Mateschitz (49%).

Et non par le chef d'équipe Christian Horner ou le conseiller Helmut Marko. Mais le verdict, quelles que soient les circonstances financières, doit être celui de la culpabilité. Celui qui a 251 points de retard sur le champion du monde Max Verstappen a la défaite de son équipe et les primes pour les employés sur la conscience.

McLaren - Ferrari 47-13

McLaren (986 courses, 188 victoires, 163 pole positions et 522 podiums) - ou Ferrari (1096 courses, 248 victoires, 253 pole positions et 826 podiums)?

Avec le même résultat qu'en 2023 au Qatar, la décision serait déjà prise avant la finale d'Abu Dhabi le 8 décembre. Car McLaren a récolté 47 points il y a un an à Doha, Ferrari seulement 13. Vasseur: «Le circuit ne convient pas vraiment à notre voiture. Mais nous n'abandonnons pas!»