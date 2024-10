Patrick Lange a remporté pour la 3e fois l'Ironman de Hawaii. Photo: ARNE DEDERT

ATS Agence télégraphique suisse

Même une frayeur due à un contact avec une méduse dans la portion de natation ne l'a pas empêché de triompher, avec qui plus est un nouveau record du parcours à la clé.

Patrick Lange (38 ans) s'est imposé en 7h35'53 au terme des 3,86 km de natation, des 180,2 km de vélo et des 42,2 km de course à pied. Il a devancé de plus de 7' son dauphin, le Danois Manus Ditlev, pour s'imposer pour la troisième fois à Hawaii après 2017 et 2018. L'Allemand a ainsi amélioré de plus de 4' le record du parcours détenu par le Norvégien Gustav Iden depuis 2022.