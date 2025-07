Mihaela Schwartzenberg, la compagne de Felix Baumgartner, a livré un hommage poignant sur les réseaux sociaux. Photo: imago/Hartenfelser

Felix Baumgartner s’était fait connaître du monde entier le 14 octobre 2012 grâce au projet Red Bull Stratos. Ce jour-là, il avait sauté depuis la stratosphère à 38'969 mètres d’altitude, au-dessus du Nouveau-Mexique, franchissant le mur du son en chute libre (1 357,6 km/h). Outre ce record, Felix Baumgartner était aussi connu pour ses sauts spectaculaires depuis des gratte-ciels, des ponts ou en hélicoptère.

Les causes exactes de l’accident restent à déterminer. Selon Kronen Zeitung, l’autopsie devrait permettre d’en savoir plus. Si l’hypothèse d’un malaise cardiaque a d’abord été évoquée, une autre piste prend forme: une caméra fixée à son appareil aurait pu se détacher et se coincer dans l’hélice, provoquant la perte de contrôle de la voile.

Le dernier envol filmé par sa compagne

Dans un message publié sur Instagram, Mihaela Schwartzenberg, en couple avec Felix Baumgartner depuis plus de douze ans, a confié avoir filmé son dernier départ sans imaginer la suite. «Je filmais son départ sans savoir que ce serait son dernier vol.»

Elle raconte leur rituel partagé autour de chaque vol: «Pendant plus de 12 ans, j’ai été présente à chaque décollage et atterrissage, en parachute, parapente, hélico ou lors de démonstrations acrobatiques. Quand je ne pouvais pas être là, on avait un code: WLC (Wifey Landing Call). Il n'a jamais manqué un seul appel. Sauf… celui-là.»

Avant de conclure: «Felix Baumgartner rentre maintenant à la maison, là où il était le plus heureux. Merci pour votre soutien et pour entretenir la mémoire de cet homme exceptionnel. Je vais continuer à raconter son histoire. Mais pour l’instant, je dois affronter le choc, la douleur… et les matins où je ne préparerai plus qu’un seul café, au lieu de deux.»