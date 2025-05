Matthias Davet Journaliste Blick

Les fumigènes blanc et bleu s'élèvent d'un côté de la tribune, contre des noir et rouge quelques mètres plus loin. Non, le stade Municipal d'Yverdon n'accueillait pas un affrontement entre le FC Zurich et Neuchâtel Xamax ce dimanche, mais le Suisse Rugby Finals Day. Des U16 à la LNA, les meilleures équipes du pays sont venues s'affronter dans la cité thermale pour remporter les trophées en lice.

À 15h, donc, avait lieu la finale du championnat féminin entre les Dangels de Lucerne et l'Albaladejo RC Lausanne. Pour la première fois dans leur histoire, les Vaudoises ont atteint ce stade et elles comptaient bien remporter le championnat. Pourtant, tout n'a pas très bien débuté pour elles. Au-delà de la mêlée en leur défaveur juste après le coup d'envoi, elles ont été prises à la gorge par leur adversaire et, durant le premier quart de la rencontre, ne sont pas parvenues à sortir de leur camp.

«En face, elles ont fait une très bonne entame de match, analyse Marion Ernest, joueuse-présidente d'Alba. Pour beaucoup de filles chez nous, c'était la première finale et il y a eu un peu de pression, avec beaucoup bruit et de supporters.» Tant les fans vaudois que lucernois ont en effet donné de la voix tout au long de la rencontre.

Avec un incroyable soutien du public

Mais logiquement, les Lausannoises ont subi les premiers points du match, lorsque Zoe Henggeler a transformé la première pénalité en la faveur de Lucerne (0-3, 9e). Pas de quoi trembler pour celles qui jouaient à quelques kilomètres au nord de leur terrain habituel. Rapidement, les Lausannoises ont recollé au score. «Puis, de pouvoir passer devant nous a libérées», estime Emily Marclay. La No 15 de Lausanne est d'ailleurs l'une des grandes artisanes de cette rencontre puisqu'elle a inscrit le seul essai de la rencontre (25e, 8-3). «C'est plutôt stylé», en rigole-t-elle.

Car après avoir pris l'avantage dans la rencontre, Alba n'a jamais tremblé. Solides défensivement, les Vaudoises n'ont laissé que peu d'espace aux Dangels. Leur avance de huit points à la pause s'est finalement transformée en 14-3 à la fin de la rencontre. Fumigènes à la main, les supporters présents en masse se sont élancés vers leurs joueuses pour célébrer avec elles. «Avec leur soutien, on joue à 120%, apprécie Marion Ernest. Dans les tribunes, il y avait nos proches, toute notre équipe masculine et d'anciens joueurs. C'est tellement un plaisir de jouer devant eux.»

«Les sacrifices récompensés»

Et, aussi, de pouvoir fêter ce premier titre en leur compagnie. «Honnêtement, la présidente est autant heureuse que la joueuse, sourit la No 7 qui a été élue joueuse de cette finale. La joueuse est très contente de partager le trophée avec les autres, sur le terrain. Et la présidente est très fière. Ce sont les 10 ans de la création de notre section féminine et gagner ce titre, c'est un beau cadeau qu'on fait au club aujourd'hui.»

Valaisanne habitant à Berne mais jouant pour Lausanne, Emily Marclay apprécie tout particulièrement son deuxième titre en carrière. «Ça fait plaisir de voir que les sacrifices faits durant l'année sont récompensés», lâche l'arrière.

«On attendait ce titre et c'est vraiment un honneur de le faire avec ces filles, qui m'ont accueillie à bras ouverts quand je suis arrivée», sourit Emily Marclay. Nul doute que pour la fête qui a suivi, l'esprit d'équipe était également bien présent.