Près de 20 ans après son dernier combat, la légende de la boxe Mike Tyson est remontée sur le ring le 15 novembre dernier. Sa défaite contre le YouTubeur Jake Paul est, selon Netflix, le combat de boxe le plus diffusé en streaming de l'histoire.

1/5 Jake Paul et Mike Tyson établissent un record. Photo: AFP

SpotOn

Le 15 novembre, l'ancien champion du monde de boxe Mike Tyson (58 ans) a fait un come-back mémorable. Environ vingt ans après son dernier combat, il est remonté sur le ring contre le boxeur et star de YouTube, Jake Paul (27 ans). Le spectacle sportif, qui a fait l'objet d'un grand battage médiatique, a été retransmis en direct par le géant du streaming Netflix. Et manifestement, cela a attiré un public beaucoup plus large que prévu.

En raison de la forte demande mondiale, d'importants problèmes de diffusion sont apparus pendant la retransmission, l'image se figeant régulièrement chez de nombreux téléspectateurs. Au lieu de s'excuser auprès de ses abonnés pour les problèmes techniques, Netflix a fièrement posté sur la plateforme «X» après le combat: «Le méga-événement de boxe a été omniprésent sur les réseaux sociaux, a battu tous les records et a même mis nos systèmes dans les cordes».

Le combat féminin fait également battre des records

Peu après le combat, dont Mike Tyson est sorti clairement perdant après huit rounds au total, Netflix a d'abord annoncé 60 millions de spectateurs qui auraient été assis devant l'écran. Le 19 novembre, le groupe de streaming a corrigé ce chiffre de manière significative, selon un rapport de «The Hollywood Reporter». Selon les dernières données, le spectacle de boxe entre l'ancien champion des poids lourds et la star des réseaux sociaux aurait été vu par un nombre incroyable de 108 millions de personnes dans le monde. Le combat de boxe Tyson vs. Paul serait ainsi l'événement sportif le plus retransmis à ce jour.

Le deuxième combat de la soirée a également permis d'établir un record. 74 millions de foyers se seraient connectés pour le combat entre Amanda Serrano et Katie Taylor. Selon les médias américains, il s'agit de l'événement sportif féminin professionnel le plus regardé de l'histoire.