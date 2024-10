Nina Brunner (à g.) et Tanja Hüberli ont conclu leur période commune de neuf ans par trois succè... Photo: Freshfocus 1/7

Elles voulaient prendre leur temps pour décider de leur avenir. Deux mois après leur superbe tournoi olympique à Paris durant lequel elles ont remporté la médaille de bronze, Tanja Hüberli (32 ans) et Nina Brunner (28 ans) annoncent leur séparation. Hüberli poursuivra sa carrière, tandis que Brunner a décidé, après mûre réflexion, de faire une pause dans le sport de haut niveau.

«Les neuf dernières années ont été incroyablement belles, couronnées de succès, mais aussi très intenses. Je souhaite me consacrer à mon désir d'avoir ma propre famille et je me réjouis d'avoir désormais un peu plus de temps pour mes études, mes amis et ma famille», précise Nina Brunner pour expliquer ses motivations. La jeune femme de 28 ans est mariée au hockeyeur professionnel Damien Brunner (38 ans), qui évolue au sein du HC Bienne.

Pour l'instant, elle laisse son avenir ouvert: «Si les circonstances le permettent, je peux très bien m'imaginer revenir au sport de haut niveau après une pause. En attendant, je continuerai bien sûr à suivre Tanja». Car les deux joueuses ne sont pas seulement devenues des joueuses à succès. Elles ont forcément lié une amitié forte.

Une médaille olympique pour couronner le tout

Pourrait-il même y avoir des retrouvailles, un jour? Tanja Hüberli ne ferme pas la porte: «C'est incroyable tout ce que nous avons pu accomplir ensemble ces dernières années. Bien sûr, c'est dommage que nos chemins se séparent pour le moment». Pour le moment, donc. La joueuse de bloc est reconnaissante envers sa partenaire pour les expériences vécues ensemble, et toutes deux à leur entourage pour leur soutien inconditionnel.

Le duo a terminé sa période commune avec la médaille de bronze olympique, la victoire au tournoi de Hambourg et le sixième titre de champion suisse consécutif. Autres succès communs: l'or aux championnats d'Europe 2023 et 2021, l'argent aux championnats d'Europe 2022 et 2018, six places dans le top 3 aux tournois du plus haut niveau (Elite16) au cours des deux dernières années, dont deux victoires en 2024. Aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021, Hüberli/Brunner ont terminé à la 9e place. Sur l'ensemble des dernières saisons, la paire a été la plus constante et la meilleure équipe féminine suisse.

«Encore beaucoup de plaisir»

L'identité de la joueuse de défense qui s'élancera désormais sur le sable derrière la bloqueuse Hüberli devrait être annoncée prochainement. «Je suis très motivée pour continuer à me développer et j'ai encore beaucoup de plaisir à pratiquer mon sport», appuie la joueuse de 32 ans.

En août déjà, le duo Joana Mäder et Anouk Vergé-Dépré s'était séparé. Après qu'Esmée Böbner, partenaire de Zoé Vergé-Dépré, a annoncé sa retraite, les sœurs Vergé-Dépré feront le tour ensemble.