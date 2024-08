La paire Hüberli/Brunner remporte le bronze!

Tanja Hüberli et Nina Brunner ont gagné la médaille de bronze en s'imposant dans le match pour la troisième place du tournoi olympique de beach-volley. Elles ont battu le duo australien Artacho del Solar/Clancy.

Tanja Hüberli (à g.) et Nina Brunner ont remporté le bronze.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Il a fallu attendre un peu pour la huitième médaille de la délégation suisse à Paris. Mais elle est là! Quelques jours après l'argent glané par Steve Guerdat lors du concours individuel, c'est au tour de la paire Hüberli/Brunner de monter sur le podium en finissant troisième du tournoi de beach-volley féminin.

Battues en demi-finale la veille, les deux Suissesses n'ont pas connu la même mésaventure 24 heures plus tard. De quoi effacer les regrets nés à la suite de cette balle de match galvaudée au tour précédent. Mais Tanja Hüberli et Nina Brunner se sont parfaitement rattrapées contre les Australiennes.

Ce sont elles qui ont été les premières à creuser un écart pour mener 12-8 puis 17-13. Malgré un retour des Océaniennes à 20-17, la paire suisse a fini par remporter le premier set sur une attaque de Nina Brunner. Comme en demi-finales, les Helvètes ont donc pu faire la course en tête.

Mais cette fois-ci, elles n'ont pas tremblé puisqu'elles ont rapidement pris cinq longueurs d'avance pour mener 8-3 et ne plus jamais être inquiétées. Elles ont remporté le deuxième set 21-15.

Il s'agit de la troisième médaille de bronze remportée par une paire de beach-volley suisse aux JO. Patrick Heuscher et Stefan Kobel avaient été les premiers en 2004 à Athènes, tandis que Joana Heidrich et Anouk Vergé-Dépré sont également montées sur le podium en 2021 à Tokyo. Cette année, l'autre paire engagée, Zoé Vergé-Dépré et Esmée Böbner, a été éliminée en quarts de finale par cette même paire australienne.